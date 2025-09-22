La Juve simpatica se resta a testa bassa e il VAR elastico che sembra l'articolo 4 di Chinè...

Quando finisce Verona-Juve, ogni tifoso juventino, pur conscio che la propria squadra avrebbe dovuto fare di più, si chiede se questa volta qualcuno parlerà, a fronte di due decisioni incomprensibili, del tutto incoerenti con diversi precedenti in cui a farne le spese è stata proprio la squadra bianconera. Per un Kalulu (ma anche Yildiz, Cambiaso) buttato fuori in una partita fondamentale per la corsa Champions a causa di immagini nebulose e distanti, c’è un Orban che si conquista il titolo di migliore in campo dopo avere realizzato un rigore inesistente e assestato una gomitata volontaria, rimasta impunita, al suo marcatore Gatti. Così va il calcio, una volta capita a te una volta a me e avevi comunque tutto un tempo per provare a vincere, mentre non ci hai neanche provato: l’unica differenza è che questa volta i soliti noti, per la prima volta in vita loro, parleranno di calcio, di centrocampo e di meriti sportivi, e non di campionati orchestrati a tavolino a favore ovviamente della squadra più potente e cattiva del mondo, come fanno settimanalmente anche in anni come questi, in cui la cosa fa un po’ più ridere del solito.