La Juve simpatica se resta a testa bassa e il VAR elastico che sembra l'articolo 4 di Chinè...

Quando finisce Verona-Juve, ogni tifoso juventino, pur conscio che la propria squadra avrebbe dovuto fare di più, si chiede se questa volta qualcuno parlerà, a fronte di due decisioni incomprensibili, del tutto incoerenti con diversi precedenti in cui a farne le spese è stata proprio la squadra bianconera. Per un Kalulu (ma anche Yildiz, Cambiaso) buttato fuori in una partita fondamentale per la corsa Champions a causa di immagini nebulose e distanti, c’è un Orban che si conquista il titolo di migliore in campo dopo avere realizzato un rigore inesistente e assestato una gomitata volontaria, rimasta impunita, al suo marcatore Gatti. Così va il calcio, una volta capita a te una volta a me e avevi comunque tutto un tempo per provare a vincere, mentre non ci hai neanche provato: l’unica differenza è che questa volta i soliti noti, per la prima volta in vita loro, parleranno di calcio, di centrocampo e di meriti sportivi, e non di campionati orchestrati a tavolino a favore ovviamente della squadra più potente e cattiva del mondo, come fanno settimanalmente anche in anni come questi, in cui la cosa fa un po’ più ridere del solito.
Fin qui, nulla di nuovo, ma questa volta la Juve che farà? Risponde Tudor nel modo che conosciamo, deciso, diretto. Ogni moviola gli darà ragione. A quel punto, gran parte degli antijuventini attacca con il consueto, indignato e immarcescibile “parlate proprio voi?”, altrettanto prevedibilmente opinionisti neutrali bacchettano il tecnico che ha osato parlare di episodi e calendari invece di concentrarsi sul calcio (dopo 40 anni di dibattito sul calcio italiano fondato su polemiche pure su falli laterali battuti 10 metri più avanti o invertiti) e, in mezzo a tanti juventini soddisfatti nel vedere il proprio allenatore reagire ed esporsi, sbucano diversi cotifosi non contenti della pubblica lamentela del tecnico croato. Lo spaesamento nasce da una accezione impropria con cui viene interpretato il cosiddetto “stile Juve”, inteso maliziosamente come una sorta di passiva accettazione di qualunque accadimento (trofei revocati e regalati a chi non ne ha titolo, gol annullati all’ultimo secondo con strane interpretazioni del fuorigioco e giocatori dimenticati, pm che odiano, sanzioni per le plusvalenze dopo 20 anni di permissivismo totale con estensione infinita del leggendario art. 4 sulla slealtà sportiva e così via).
Le valutazioni arbitrali con la Juve ricordano l'articolo 4 di Chiné...
Eppure, proprio come lo slogan “vincere è l’unica cosa che conta” viene interpretato dolosamente come una sorta di invito a compiere qualunque gesto atroce pur di arrivare al risultato, quando invece è solamente l’esaltazione dell’ambizione nello sport professionistico ad alto livello (infatti la frase era mutuata da leggendari sportivi americani), così lo stile Juve vuol dire riconoscere i meriti dei rivali, se si è perso capire perché non si è vinto, se si è vinto pensare a migliorarsi per la vittoria successiva, non eccedere in sceneggiate e veleni. La storia della Juventus è perfettamente in linea con questi insegnamenti: le rarissime polemiche arbitrali durano lo spazio di un giorno e non di 40 anni, la società è sempre la prima a complimentarsi pubblicamente con i vincitori anche se rivali storici e anche di fronte a ingiustizie giudiziarie (si perdoni l’espressione cacofonica) non si fa mai ricorso al populismo o alla rabbia dei propri tifosi.
Questo, tuttavia, non può estendersi fino a una autocensura totale che non permetta di fare notare che da anni ogni intervento al limite di un tuo giocatore è rosso più due giornate di squalifica mentre i rivali di volta strisciano, non caricano o altre fesserie di questo tipo, che ci ricordano tanto la citata elasticità dell’art. 4 e della giustizia sportiva (a volte “piuma”, a volte “fero”, come ribadito spesso proprio su queste colonne). L’importante, ovviamente, è che Tudor rifletta su una squadra spenta: questa, al fine di migliorarsi, è l’unica cosa che conta. Ma impedire alla Juventus di difendersi, deriderla perché passiva quando sta zitta e biasimarla perché lamentosa il giorno in cui fa notare errori anomali e decisivi, non ha a che fare con lo stile Juve, ma solo con la voglia di tenerla a testa bassa, silente, meglio se con ambizioni limitate. L’unico modo in cui risulta simpatica a tutti.
