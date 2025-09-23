"Vlahovic campione, Yildiz magico e il caso Koopmeiners. Juve come poche, Tudor deve puntare su..."

TORINO - Cesare Prandelli sta studiando. In pista c’è l’accordo con la Figc per un ritorno a Coverciano da direttore tecnico. Non è un mistero, infatti: “Stiamo definendo il ruolo, lavoriamo per trovare la strada giusta per la mia ripartenza”. Nel frattempo, però, l’ex ct non si perde niente della Serie A. Per la Juve, poi, c’è sempre un occhio di riguardo: è diventato uomo con Giampiero Boniperti , per cui l’impronta resta quella, nonostante lo scorrere incessante del tempo. Cesare Prandelli, da dove partiamo? “Sto vedendo tante squadre non ancora pronte, ma è normale: col mercato aperto fino a fine agosto, a campionato già iniziato e con risorse che per i club italiani sono limitate, chi trae vantaggi immediati è chi ha cambiato meno tra i titolari. Ci sono tante realtà che stanno cercando di cambiare filosofia a livello tattico. Per esempio, sono molto stuzzicato dal Como. Hanno idee, giovani di valore e un progetto molto chiaro. Per me è un fenomeno da studiare: ogni anno mette qualcosa in più. Nel tempo può diventare il Parma degli anni ‘90: c’è un progetto tecnico forte e hanno l’ambizione di crearsi i campioni in casa, mentre quel Parma lì prendeva già formati. Il fatto che Fabregas sia rimasto è il segnale del percorso che vogliono intraprendere ”.

"In pochi come la Juve"

Campionato incerto, con risultati spiazzanti. La Juve, per esempio, ha deluso tanto a Verona. Si aspettava questo passo indietro?

“Non ne parlerei in questi termini. Secondo me i bianconeri hanno trovato un ottimo Verona. Sono sempre più rapito da Sean Sogliano: ha di nuovo pescato tra gli sconosciuti, prendendo elementi giusti. Bravo anche Paolo Zanetti, hanno fatto una prestazione davvero notevole. La Juve era partita molto bene, ma l’episodio del rigore li ha penalizzati”.

Cosa è mancato alla Juve al Bentegodi?

“Un po’ di rodaggio dei nuovi. Ma attenzione: il fatto che Tudor abbia tante soluzioni offensive in grado di cambiare la partita, nell’era delle cinque sostituzioni, è fondamentale. Nel tempo si rivelerà un grandissimo vantaggio competitivo: in pochi hanno l’assortimento della Juve davanti”.

Non c’è il rischio che David e Openda pestino i piedi a Vlahovic, già autore di 4 gol?

“Assolutamente no, anzi. David e Openda sono entrambi molto diversi da Vlahovic. Dico una cosa che può stupire: nelle pochissime partite in cui Yildiz dovrà riposare per me possono persino giocare tutti e tre in contemporanea. Li vedo tutti funzionali a Tudor, che non è ingabbiato dai moduli o da un’eccessiva rigidità tattica, anzi mi piace come legge le partite nella ripresa”.

