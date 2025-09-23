Zhegrova, no al riposo per puntare l'Atalanta: il piano di Tudor per l'ultimo seduttore della Juve

Se non puoi sconfiggerli, fatteli amici. Con le dovute proporzioni, è questo il leitmotiv che da 6/7 anni continua imperterrito a dominare il mercato in entrata dei bianconeri. È cominciato tutto nella serata del 3 aprile del 2018, quella in cui Cristiano Ronaldo decise di sfidare le leggi della fisica, insaccando in rovesciata il pallone del momentaneo 2-0 per il Real Madrid nel match dei quarti di finale di Champions con la Juve . Una rete folle che il pubblico dell’Allianz scelse di applaudire come si è soliti fare di fronte ai capolavori degli artisti più raffinati. Una dichiarazione d’amore fatta e finita tradottasi - qualche mese più tardi - nell’approdo in bianconero di CR7. L’anno dopo fu poi la volta di De Ligt , autore del gol che permise all’ Ajax di superare 2-1 la Juve di Allegri e aggiudicarsi un pass per la semifinale. Fino ad arrivare all’ultima sessione estiva, con le firme di Edon Zhegrova e Jonathan David , protagonisti assoluti del confronto europeo dei bianconeri con il Lilla dello scorso novembre. Fu proprio un’imbucata geniale dell’esterno kosovaro - che per 90 minuti ha mandato al manicomio la retroguardia della Juve - a propiziare la rete dell’1-0, firmata da David…

La corsa del leone: Zhegrova, che determinazione!

L’ennesimo acuto - per Zhegrova - a confezionare un avvio stagionale impressionante, con 8 gol e 2 assist in 21 presenze tra Ligue 1 e Champions. Poi lo stop improvviso a gennaio per via di una pubalgia che di fatto ha sancito in anticipo la fine della sua stagione, confinandolo in un purgatorio calcistico lungo, doloroso. Otto mesi lontano dal campo… Eppure Damien Comolli non ha esitato, strappandolo alla concorrenza a un prezzo che non corrisponde per nulla al suo patrimonio tecnico. Tudor ha potuto abbracciarlo solo sul gong del mercato, ma non ha esitato un attimo nel programmare insieme allo staff bianconero un piano di recupero lampo, nella speranza di riaverlo a pieno regime a margine della sosta di ottobre. Almeno, questo era il disegno iniziale, prima che Zhegrova - una seduta dopo l’altra - decidesse di bruciare le tappe. Doveva rientrare tra i convocati per la sfida con il Verona, ma le sue risposte in allenamento hanno convinto Tudor a dargli una chance a partita in corso già per la gara di Champions contro il Dortmund. Gli sono bastati 3 minuti per fomentare l’hype del popolo bianconero, con un paio di folate delle sue, tra cui quella che ha portato al gol del 4-4 di Kelly. Un assaggio di ciò che potrebbe rappresentare per la Juventus, del tutto priva di un profilo dalle simili caratteristiche.