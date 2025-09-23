Arrivabene non andava squalificato. E adesso che si fa?

È arrivato il via libera dal gup di Roma, Anna Maria Govoni, al patteggiamento nell’ambito dell’inchiesta Prisma: Andrea Agnelli a un anno e otto mesi, Pavel Nedved a un anno e due mesi e Fabio Paratici a un anno e mesi, disponendo una sanzione per la Juventus Fc di 157 mila euro. Altri due indagati hanno patteggiato una pena a undici mesi. Inoltre un terzo delle parti civili costituite avrebbero trovato un accordo risarcitorio per una cifra complessiva di un milione e ottantamila euro. Accolta anche la richiesta di non luogo a procedere per Maurizio Arrivabene, sollecitata dai pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, titolari del fascicolo coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. La Juventus è stata penalizzata dalla giustizia sportiva nel campionato di Serie A 2022-2023 ed esclusa dalle competizioni europee nella stagione 2023-2024. Nei procedimenti della giustizia sportiva, Arrivabene è stato considerato una figura determinante al pari degli altri ex dirigenti, ma in realtà, nel periodo relativo alle operazioni contestate, Arrivabene era solo membro del Cda: è diventato ad del club nel luglio 2021, dopo il periodo a cui fa riferimento l’inchiesta. E il non luogo a procedere conferma l’errore tecnico: è in corso la discussione del ricorso al Tar che a sua volta si è rivolto alla Corte di Giustizia Europea. Il non luogo a procedere darà ulteriori elementi all’ex ad Juve nella sua controversia con la Figc.