Arrivabene non andava squalificato. E adesso che si fa?

È arrivato il via libera dal gup di Roma, Anna Maria Govoni, al patteggiamento nell’ambito dell’inchiesta Prisma: Andrea Agnelli a un anno e otto mesi, Pavel Nedved a un anno e due mesi e Fabio Paratici a un anno e mesi, disponendo una sanzione per la Juventus Fc di 157 mila euro. Altri due indagati hanno patteggiato una pena a undici mesi. Inoltre un terzo delle parti civili costituite avrebbero trovato un accordo risarcitorio per una cifra complessiva di un milione e ottantamila euro. Accolta anche la richiesta di non luogo a procedere per Maurizio Arrivabene, sollecitata dai pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, titolari del fascicolo coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. La Juventus è stata penalizzata dalla giustizia sportiva nel campionato di Serie A 2022-2023 ed esclusa dalle competizioni europee nella stagione 2023-2024. Nei procedimenti della giustizia sportiva, Arrivabene è stato considerato una figura determinante al pari degli altri ex dirigenti, ma in realtà, nel periodo relativo alle operazioni contestate, Arrivabene era solo membro del Cda: è diventato ad del club nel luglio 2021, dopo il periodo a cui fa riferimento l’inchiesta. E il non luogo a procedere conferma l’errore tecnico: è in corso la discussione del ricorso al Tar che a sua volta si è rivolto alla Corte di Giustizia Europea. Il non luogo a procedere darà ulteriori elementi all’ex ad Juve nella sua controversia con la Figc.
La nota ufficiale del club sul caso Prisma
Ieri la Juventus ha diramato una nota ufficiale sul caso Prisma: «Juventus Football Club S.p.A. comunica che in data odierna il GUP del Tribunale di Roma ha accolto le istanze di applicazione della pena su richiesta di tutte le parti (imputati e PP.MM.) (ex artt. 444 e ss. c.p.p.) e ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di uno degli imputati. A seguito del patteggiamento la Società sarà tenuta al pagamento di una sanzione pecuniaria di Euro 157 mila. Il patteggiamento non comporta alcuna ammissione né riconoscimento di responsabilità. La società, pur ribadendo la correttezza del proprio operato e la fondatezza delle proprie argomentazioni difensive, ha ritenuto di accedere a tale istituto nel miglior interesse della società stessa, dei suoi azionisti e di tutti gli stakeholders (sia appartenenti al mondo dello sport che non), ottenendo la definizione della propria posizione processuale in relazione ad un procedimento avviato nel novembre 2021 e a vicende ormai risalenti nel tempo. Le restanti istanze di patteggiamento oggetto di accoglimento prevedono, inoltre, a carico di alcune delle persone fisiche, pene non superiori a 1 anno e 8 mesi – tutte oggetto di sospensione condizionale – e, per le restanti persone fisiche, esclusivamente pene pecuniarie. La decisione del Gup del Tribunale di Roma diventerà definitiva decorso il termine di legge di 15 giorni dalla data di comunicazione alla Procura Generale. La Società informa altresì che in tale contesto, alla data odierna, sono stati definiti accordi transattivi con alcune parti civili costituitesi nel procedimento penale tra le quali Consob, le Associazioni dei Consumatori nonché circa un terzo delle altre parti civili».
