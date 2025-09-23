Il Napoli stacca la Juve, Mazzoleni al VAR non vede il rigore per il Pisa

Casi arbitrali Juve e Napoli, i tifosi si scatenano

I tifosi non hanno perso tempo e si sono riversati sui social per esprimere rabbia e confusione: "Rigore regalato al Verona, rigore tolto al Pisa e cosi si decidono scudetti e salvezze". La gestione del VAR continua a dividere e a generare frustrazione, soprattutto quando certi episodi vengono giudicati in maniera totalmente opposta o non c'è chiarezza su quando la tecnologia debba intervenire o meno. In molti sottolineano come certe decisioni possano condizionare l'esito di un campionato, ad ogni altezza di classifica. L'assenza di uniformità nei criteri di intervento rende difficile accettare alcune scelte e aumenta il senso di ingiustizia percepito dai tifosi. Ogni settimana si riaccende il dibattito su un VAR che doveva portare chiarezza ma che spesso e volentieri confonde.