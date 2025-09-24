David, esperimenti finiti: Juve-Atalanta nella comfort zone. E occhio a Zhegrova

TORINO - Igor Tudor , stavolta, sembra voler lasciare a casa il camice da scienziato. Niente più esperimenti, soluzioni ibride o audaci intuizioni da laboratorio. A dominare la settimana di preparazione al delicato match con l’ Atalanta sarà infatti uno spirito più semplice e immediato. Un ritorno alle origini, se vogliamo, all’insegna di un pragmatismo volto a immergere ciascun interprete nelle rispettive zone di comfort. Servirà molto lavoro, infatti, prima che i bianconeri possano assorbire al meglio i nuovi dettami tattici del tecnico croato. Per ora, meglio dunque andare sul sicuro, rispolverando assetti ben noti al gruppo squadra. Specialmente agli attaccanti… Dopo le prime due sfide di campionato vinte contro Parma e Genoa grazie al solito 3-4-2-1 - con Chico e Yildiz a supporto di David - Tudor ha ridisegnato ogni volta l’attacco della Juventus. Con l’ Inter il canadese ha lasciato il posto a Vlahovic in un inedito 3-5-1-1.

La concorrenza con Vlahovic

Con il Borussia, poi, il tecnico ha affidato le chiavi del reparto al neo arrivato Openda, arretrando l’ex Lilla al fianco di Kenan, senza che questi riuscissero a rendersi davvero pericolosi dalle parti di Kobel nei primi 45 minuti. Quindi l’ultima uscita con il Verona, con David relegato nuovamente in panchina in favore di Dusan. Una concorrenza viva e spietata, utile sì per ingenerare di settimana in settimana le giuste motivazioni tra i colleghi di reparto, ma che - dati alla mano - ha finito per limitarne l’incidenza in termini realizzativi. Discorso spendibile soprattutto per David, in evidente difficoltà dopo gli incoraggianti segnali delle prime sfide stagionali della Juventus (in gol proprio contro la Dea e poi all’esordio in Serie A con il Parma). Un pesce fuor d’acqua, soprattutto in Champions quando Tudor ha provato a cucirgli addosso un abito mai sfoggiato in carriera: quello di seconda punta, con compiti di raccordo sulla trequarti tra centrocampo e attacco. Da qui l’idea di restituire al canadese il ruolo di prima punta per il prossimo impegno di campionato. La sua zona di competenza, quella in cui si è distinto tra i centravanti più prolifici d’Europa. Sia chiaro però: nulla è ancora deciso. Serviranno ulteriori conferme da qui a sabato mattina - quando è prevista l’ultima rifinitura prima della sfida dell’Allianz - perché l’ex Lilla (al momento in vantaggio) possa vincere il testa a testa con Vlahovic.