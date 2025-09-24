Zhegrova, i retroscena per diventare uno da Juve: “Completamente trasformato”

Il percorso: "È stata una trasformazione completa"

Perché parla di trasformazione? «Perché lo è stata, anche completa. Sia dal punto di vista fisico che nello sviluppo della massa muscolare. Attualmente è al massimo della preparazione, mi sembra pronto per qualsiasi sfida possa presentarsi».



In che modo avete lavorato? «Collaborando con Bearfitplan, un’azienda specializzata in nutrizione. E poi palestra, la nostra EnergyGim, dotata di attrezzature innovative e adattate per aiutare professionisti del settore. Da qui ci siamo mossi per elaborare un piano alimentare personalizzato e un programma specifico di allenamento, fatto solo per Zhegrova».



Siete partiti da una dieta, dunque. «Sì, uno stile alimentare diverso, ricco di proteine e carboidrati, adattato per sostenere lo sviluppo muscolare e poi il recupero post allenamento».



Andando nel particolare? «Al centro dell’attenzione micronutrienti e macronutrienti, abbiamo suddiviso l’alimentazione procedendo con proteine per il recupero, carboidrati per l’energia e grassi sani per un funzionamento ottimale dell’organismo. E poi vitamine, minerali, antiossidanti».