Il popolo Juve è con Tudor: la risposta dello Stadium contro l'Atalanta

Ad agosto era la juventinità ad infiammare i tifosi: i colpi di mercato, almeno gli ultimi, sono infatti arrivati in coda. A settembre, invece, c’è un flusso d’amore figlio anche di due grandi partite: la vittoria contro l’Inter e il pareggio contro il Borussia Dortmund. Due notti magiche, per come la squadra si è espressa. Per il modo in cui ha cercato a tutti i costi il risultato pieno, a prescindere dall’esito finale. In generale, però, la tendenza è la stessa da sempre: l’Allianz Stadium non tradisce praticamente mai. Con qualsiasi allenatore e giocatore in campo, con ogni dirigenza passata dalla Continassa e persino quando la Juve ha attraversato la tempesta. La gente risponde presente. E continua a farlo senza sosta: all’orizzonte c’è la sfida contro l’Atalanta e con quattro giorni d’anticipo dal calcio d’inizio è stato annunciato il sold out. Restano solo pochi posti, quelli che solitamente sono resi mobili dagli abbonati impossibilitati a recarsi allo stadio: loro fanno scattare il ricircolo dei tagliandi, ma comunque si parla di un numero esiguo. Poco più di un centinaio di posti al massimo.
I tifosi non deludono mai
Un anno fa, di questi tempi, ci pensava la ricca campagna acquisti ad attirare le persone: la squadra era partita bene, come in questa stagione, ma si respirava tanta curiosità intorno ai nuovi. In ogni caso, i tifosi non deludono mai. Pure in tempi di carestia di risultati, all’Allianz Stadium la risposta del pubblico è sempre stata ruggente. Pure l’anno scorso: dopo l’ultima gara casalinga di campionato contro l’Udinese, infatti, il club ha registrato il 17° sold out su 19 partite. E, per la prima volta da quando esiste l’impianto, con una media spettatori superiore a 40.000, con il 91% degli ingressi. Semplicemente il miglior dato di sempre. Giusto per inquadrare il livello di pazienza delle persone, ma anche l’indubbio appeal della Juventus per italiani, stranieri e in generale per tutte le famiglie. Il filo, dunque, resiste. Anzi, si è persino fortificato in queste settimane: il discusso pareggio di Verona, se possibile, aumenta la voglia di rivedere la squadra in campo in un trittico di ferro che inizia proprio dall’Atalanta...
Fame bianconera
Poi ci saranno Villarreal e Milan, ma prima spicca la Dea. Da accogliere con uno stadio pieno e carico di entusiasmo. La Juve, dal punto di vista dello spirito, non poteva approcciare meglio la nuova stagione. Sì, è ancora molto lontana dalla perfezione: gioco e condizione fisica possono di gran lunga essere migliorati. Ma questa squadra ha un merito: resta sempre dentro la partita e non molla mai, nemmeno quando la resa pare inevitabile. L’onda lunga positiva degli ultimi colpi di mercato, poi, agevola la voglia di Juve: Openda e Zhegrova sono ancora tutti da scoprire. Così come David, per esempio: si è presentato con un gol al Parma e con un assist per Adzic contro l’Inter. C’è fame bianconera, sì. Anche per merito di Tudor, collante straordinario tra giocatori e popolo. La stima nei confronti dell’allenatore, se possibile, aumenta di partita in partita. Sta alla Juve non disperdere l’enorme credito maturato in un tempo relativamente breve.
