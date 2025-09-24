Il popolo Juve è con Tudor: la risposta dello Stadium contro l'Atalanta

Ad agosto era la juventinità ad infiammare i tifosi: i colpi di mercato, almeno gli ultimi, sono infatti arrivati in coda. A settembre, invece, c’è un flusso d’amore figlio anche di due grandi partite: la vittoria contro l’Inter e il pareggio contro il Borussia Dortmund. Due notti magiche, per come la squadra si è espressa. Per il modo in cui ha cercato a tutti i costi il risultato pieno, a prescindere dall’esito finale. In generale, però, la tendenza è la stessa da sempre: l’Allianz Stadium non tradisce praticamente mai. Con qualsiasi allenatore e giocatore in campo, con ogni dirigenza passata dalla Continassa e persino quando la Juve ha attraversato la tempesta. La gente risponde presente. E continua a farlo senza sosta: all’orizzonte c’è la sfida contro l’Atalanta e con quattro giorni d’anticipo dal calcio d’inizio è stato annunciato il sold out. Restano solo pochi posti, quelli che solitamente sono resi mobili dagli abbonati impossibilitati a recarsi allo stadio: loro fanno scattare il ricircolo dei tagliandi, ma comunque si parla di un numero esiguo. Poco più di un centinaio di posti al massimo.