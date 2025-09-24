Cos'ha in mente Tudor per Juventus-Atalanta

Voi chi scegliereste per l'attacco della Juve di sabato pomeriggio contro l' Atalanta ? Tudor ha ripreso gli allenamenti da due giorni e sembra intenzionato a schierare quello che, sulla carta, è il centravanti titolare. Jonathan David è stato finora provato come titolare, nettamente favorito su Vlahovic .

Le idee di Tudor in vista dell'Atalanta

E insieme a lui nei due che giocano a ridosso? Yildiz è straconfermato e anche Chico Conceiçao dovrebbe ripartire dal primo minuto, come a Verona, dove ha segnato ed è stato il più brillante della Juve. Openda gli contende il posto, ma è sfavorito. In difesa torna Bremer, che a Verona ha goduto di un turno di riposo. E a centrocampo c'è ancora un po' di vaghezza nelle scelte di Tudor. Cambiaso dovrebbe giocare, così come Thuram. Il solito dubbio Locatelli-Koopmeiners tiene banco, mentre potrebbe esserci spazio per McKennie sulla destra.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE