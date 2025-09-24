Tuttosport.com

Cos'ha in mente Tudor per Juventus-Atalanta

Cambiamenti in vista per la sfida di sabato pomeriggio? Ecco cosa sta provando l'allenatore bianconero
Voi chi scegliereste per l'attacco della Juve di sabato pomeriggio contro l'Atalanta? Tudor ha ripreso gli allenamenti da due giorni e sembra intenzionato a schierare quello che, sulla carta, è il centravanti titolare. Jonathan David è stato finora provato come titolare, nettamente favorito su Vlahovic.

Le idee di Tudor in vista dell'Atalanta

E insieme a lui nei due che giocano a ridosso? Yildiz è straconfermato e anche Chico Conceiçao dovrebbe ripartire dal primo minuto, come a Verona, dove ha segnato ed è stato il più brillante della Juve. Openda gli contende il posto, ma è sfavorito. In difesa torna Bremer, che a Verona ha goduto di un turno di riposo. E a centrocampo c'è ancora un po' di vaghezza nelle scelte di Tudor. Cambiaso dovrebbe giocare, così come Thuram. Il solito dubbio Locatelli-Koopmeiners tiene banco, mentre potrebbe esserci spazio per McKennie sulla destra.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

