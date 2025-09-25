Juve-Atalanta, la probabile formazione di Tudor: chance Koop, Bremer torna dal 1', occhio a Cabal

TORINO - L’effetto rinascita sta svanendo, anche perché il supporto del campo, di quanto visto finora, non è che si sia proprio percepito. Tutt’altro. Provaci ancora, allora, Teun Koopmeiners. Ma provaci meglio. Perché la Juventus non ha guadagnato il “colpo a effetto” che immaginava alla fine del mercato, quando si era illusa di aver costruito in casa una necessità che andava risolta più facilmente, ma a caro prezzo, quest’estate. Tant’è: Tudor ci sta provando, non si può dire altrimenti. Anzi: lo sta facendo pure quando le sensazioni magari glielo impedirebbero, indirettamente spinto da una voglia generale - coinvolge inoltre i piani alti - di rimetterlo in condizione di performare, o almeno di apporlo in una vetrina utile per affrontare con più opzioni la finestra di calciomercato del prossimo anno. Da quando è iniziata la stagione, Koop le ha infatti giocate tutte, tutte e cinque, di cui due da titolare e un’altra per un intero tempo di gioco, il secondo. Aveva fatto un minimo di scalpore la decisione del tecnico di lanciarlo nella ripresa di Verona, complice una settimana particolare per Locatelli, in campo dal 1’: anche lì, non era impossibile far meglio, eppure l’olandese non è riuscito a dare il cambio di passo atteso, le geometrie più impellenti in una gara così chiusa. Igor ha provato a pescarle da Adzic, a innescare Cambiaso, si è affidato come spesso capita all’estro di Yildiz.