Juve-Atalanta, scelto l’arbitro del big match: il curioso déjà vu che lega Motta a Tudor

La designazione dell'Aia per la sfida dell'Allianz Stadium, con un precedente non piacevole per i bianconeri
3 min
Dopo l'ultimo turno di Serie A, caratterizzato dalle tante polemiche arbitrali, l'Aia ha ufficializzato le designazioni per la quinta giornata di campionato. Tra i big match più attesi c'è sicuramente Juventus-Atalanta, in programma sabato 27 settembre alle ore 18:00. Un appuntamento già carico di tensione per l'importanza della partita e per capire se ci sarà un miglioramento nell'utilizzo del Var dopo i due gravi errori di Verona.

Juve-Atalanta, scelto l'arbitro

A dirigire la sfida tra Juventus e Atalanta in programma all'Allianz Stadium sarà l'arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno. Gli assistenti saranno invece Imperiale e Vecchi, con Marinelli come quarto uomo. Infine al Var la coppia sarà composta da Meraviglia e Marini

Per Sozza si tratterà dell'ottava direzione in carriera in Serie A con i bianconeri, con un bilancio che è attualmente di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. La curiosità è legata soprattutto al precedente della scorsa stagione, visto che fu proprio il classe 1987 ad arbitrare l'ultimo Juventus-Atalanta disputato a marzo 2025 e concluso con la netta vittoria dei nerazzurri per 4-0 all'Allianz Stadium. Una partita che segnò il futuro di Thiago Motta, esonerato la settimana successiva proprio per Igor Tudor. La speranza per l'allenatore croato è che questa volta possa andare diversamente. 

Serie A, tutte le designazioni della quinta giornata

Di seguito le designazioni complete per il turno di Serie A:

  • Como-Cremonese: Di Bello.
  • Juventus-Atalanta: Sozza.
  • Cagliari-Inter: Piccinini
  • Sassuolo-Udinese: Perenzoni.
  • Pisa-Fiorentina: Manganiello.
  • Roma-Verona: Feliciani.
  • Lecce-Bologna: Fourneau.
  • Milan-Napoli: Chiffi.
  • Parma-Torino: Collu.
  • Genoa-Lazio: Ayroldi.
