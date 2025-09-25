Dopo l'ultimo turno di Serie A , caratterizzato dalle tante polemiche arbitrali, l' Aia ha ufficializzato le designazioni per la quinta giornata di campionato. Tra i big match più attesi c'è sicuramente Juventus-Atalanta , in programma sabato 27 settembre alle ore 18:00. Un appuntamento già carico di tensione per l'importanza della partita e per capire se ci sarà un miglioramento nell'utilizzo del Var dopo i due gravi errori di Verona.

Juve-Atalanta, scelto l'arbitro

A dirigire la sfida tra Juventus e Atalanta in programma all'Allianz Stadium sarà l'arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno. Gli assistenti saranno invece Imperiale e Vecchi, con Marinelli come quarto uomo. Infine al Var la coppia sarà composta da Meraviglia e Marini.

Per Sozza si tratterà dell'ottava direzione in carriera in Serie A con i bianconeri, con un bilancio che è attualmente di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. La curiosità è legata soprattutto al precedente della scorsa stagione, visto che fu proprio il classe 1987 ad arbitrare l'ultimo Juventus-Atalanta disputato a marzo 2025 e concluso con la netta vittoria dei nerazzurri per 4-0 all'Allianz Stadium. Una partita che segnò il futuro di Thiago Motta, esonerato la settimana successiva proprio per Igor Tudor. La speranza per l'allenatore croato è che questa volta possa andare diversamente.

Serie A, tutte le designazioni della quinta giornata

Di seguito le designazioni complete per il turno di Serie A: