Rocchi e le decisioni sugli arbitri Rapuano, Aureliano e Massa dopo Verona-Juve: nessuno in Serie A  

Rocchi nelle scorse ore ha ripreso Tudor per i toni usati dopo Verona-Juve , ma ora ha scelto il pugno duro per gli arbitri che hanno diretto il match del Bentegodi. Nessuna designazione in Serie A per la quinta giornata per Rapuano e la stessa sorte è toccata anche ad Aureliano (Var) e Massa . Il designatore degli arbitri ha optato per le retrocessioni per il direttore di gara e per l'Avar e almeno un turno di riposo per l'arbitro al monitor. Non poteva fare altrimenti, nonostante le mani avanti mostrate ad Open Var su Dazn.

Rocchi e le decisioni sugli arbitri di Verona-Juve

“Noi siamo sempre molto severi, la prestazione non è stata positiva da parte di nessuno. Il Var non è stato preciso, anche se questo era tra i più bravi che avevamo. Può capitare una giornata storta. Gli allenatori fanno rigiocare i portieri che sbagliano. Noi andiamo nella stessa direzione, ovviamente tengo in Serie B quelli che hanno fatto meno bene. Sentir dire che noi sospendiamo o fermiamo non mi piace, non è la nostra strategia. Rivedrete presto i ragazzi in campo” - aveva detto il designatore degli arbitri Rocchi a Open Var durante l'analisi degli episodi di Verona-Juve. Il capo dei direttori di gara italiani aveva ammesso gli errori e aveva anticipato una possibile retrocessione in Serie B e così è stato. Mentre per chi era al Var sono state prese altre scelte.

Rapuano e Massa in Serie B. Riposo per Aureliano

L'arbitro di Verona-Juve, Rapuano, sarà il quarto ufficiale della sfida tra Avellino e Virtus Entella in Serie B. Una scelta che è la naturale conseguenza della pessima gestione del match del Bentegodi. Nessuna designazione per Aureliano, che era al Var. "Ha liquidato tutto troppo in fretta" - aveva spiegato Rocchi sempre a Open Var. La lente d'ingrandimento è finita soprattutto su di lui sia per la comunicazione avuta con l'arbitro in campo sia per la gestione superficiali degli episodi al monitor, con tanto di un parallelismo sbagliato nel caso del fallo di mano di Joao Mario, ritenuto simile a quello di Hien (sbagliando) in Atalanta-Udinese. L'Avar Massa dirigerà invece Cesena-Palermo. E allora forse Tudor aveva tutto il diritto di arrabbiarsi.