“Del Piero con una gomitata mi insegnò cos'è la fame da Juve": il retroscena e quell'umiliante 7-0

L'ex difensore ha raccontato alcuni aneddoti legati ai bianconeri e in particolare alla leggenda della Vecchia Signora
"Del Piero con una gomitata mi insegnò cos'è la fame da Juve": il retroscena e quell'umiliante 7-0
3 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Fabiano Santacroce si è raccontato senza filtri al podcast "Centrocampo", regalando aneddoti intensi e a tratti sorprendenti del suo passato da calciatore. Dai duelli ravvicinati con Del Piero ai ricordi amari del pesante 7-0 subito dal suo Parma contro la Juventus, l’ex difensore ha ricostruito momenti che lo hanno segnato dentro e fuori dal campo. Esperienze che oggi, a distanza di anni, si trasformano in lezioni di vita e testimonianze sul significato più profondo del professionismo nel calcio.

Santacroce e il ricordo con Del Piero

Tra i ricordi più belli di Santacroce c'è sicuramente quello legato alla sfida contro la Juve in Serie B con il Brescia (aveva 20 anni) e in particolare a Del Piero. "È stata una giornata pazzesca contro una Juventus con giocatori che avevano vinto il Mondiale. Avevano vinto tutto nella carriera, ci giocavo alla playstation fino a due-tre anni prima. È stato emozionante giocare e posso dire di aver imparato qualcosa" - ha detto l'ex difensore italiano. Poi ha aggiunto: "Mi ricordo una cosa che mi è rimasta impressa tantissimo. C’era un calcio d’angolo ed ero in marcatura su Del Piero e già quando il mister me lo aveva detto prima della partita non potevo pensare ad altro. Vado per marcarlo, ovviamente a 30 centimetri di distanza, non mi veniva neanche di toccarlo, continuavo a guardarlo e dicevo "cavolo, è Del Piero, sto marcando Del Piero". Camoranesi va per battere il calcio d’angolo e lui mi si è avvicinato e mi ha dato una gomitata nella bocca dello stomaco, così si è allontanato e si è preso due metri mentre io stavo basso che mi tenevo la pancia. In quel momento mi ero arrabbiato tantissimo e c’era stato parecchio trash talking e l’avevo menato parecchio. Però a fine partita ho pensato "questo ha appena vinto il Mondiale da protagonista ed è uno dei giocatori più forti della Serie A, un’icona del calcio italiano. E pur di riuscire a fare un gol in una partita di Serie B in cui aveva già vinto il campionato ha dato una gomitata a un ragazzino che neanche osava avvicinarsi". Lì ho capito la fame che serve e che bisogna continuare ad avere per riuscire a stare a questi livelli".

 

Juve-Parma 7-0: "Mi sarei fatto cacciare" 

L'ex difensore ha poi parlato di un altro tema legato alla Juve, la sfida all'Allianza Satdium finita 7-0 con l'eurogol di Tevez: "Non ho giocato per fortuna, complimenti a Lucarelli per la partita (ride ndr). Sono stato in panchina a vedere una delle più grandi disfatte. Io mi ricordo cosa è successo dopo negli spogliatoi, non si è sentita volare una mosca, eravamo tutti arrabbiati, è stato bruttissimo. Perdere 7-0 è un’umiliazione, soprattutto per un difensore. Io già se arrivi sul 4-0, poi devi stare attento se fai l’attaccante perché mi si tappa la vena e in quel caso puoi diventare anche cattivo perché dici “cavolo sei 4-0, non mi girare proprio attorno”. Io di sicuro non avrei finito la partita, sul 5-0 mi sarei fatto cacciare".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

 

 

 

"Del Piero con una gomitata mi insegnò cos'è la fame da Juve": il retroscena e quell'umiliante 7-0
Juve-Parma 7-0: "Mi sarei fatto cacciare" 

