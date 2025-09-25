“Del Piero con una gomitata mi insegnò cos'è la fame da Juve": il retroscena e quell'umiliante 7-0

Santacroce e il ricordo con Del Piero

Tra i ricordi più belli di Santacroce c'è sicuramente quello legato alla sfida contro la Juve in Serie B con il Brescia (aveva 20 anni) e in particolare a Del Piero. "È stata una giornata pazzesca contro una Juventus con giocatori che avevano vinto il Mondiale. Avevano vinto tutto nella carriera, ci giocavo alla playstation fino a due-tre anni prima. È stato emozionante giocare e posso dire di aver imparato qualcosa" - ha detto l'ex difensore italiano. Poi ha aggiunto: "Mi ricordo una cosa che mi è rimasta impressa tantissimo. C’era un calcio d’angolo ed ero in marcatura su Del Piero e già quando il mister me lo aveva detto prima della partita non potevo pensare ad altro. Vado per marcarlo, ovviamente a 30 centimetri di distanza, non mi veniva neanche di toccarlo, continuavo a guardarlo e dicevo "cavolo, è Del Piero, sto marcando Del Piero". Camoranesi va per battere il calcio d’angolo e lui mi si è avvicinato e mi ha dato una gomitata nella bocca dello stomaco, così si è allontanato e si è preso due metri mentre io stavo basso che mi tenevo la pancia. In quel momento mi ero arrabbiato tantissimo e c’era stato parecchio trash talking e l’avevo menato parecchio. Però a fine partita ho pensato "questo ha appena vinto il Mondiale da protagonista ed è uno dei giocatori più forti della Serie A, un’icona del calcio italiano. E pur di riuscire a fare un gol in una partita di Serie B in cui aveva già vinto il campionato ha dato una gomitata a un ragazzino che neanche osava avvicinarsi". Lì ho capito la fame che serve e che bisogna continuare ad avere per riuscire a stare a questi livelli".