Chiellini il saggio alla conquista della Juve anche da dirigente: sempre più potere senza bruciarsi

TORINO - In un calcio del “tutto e subito”, che mastica e sputa protagonisti e comparse in men che non si dica, che brucia carriere più velocemente di quanto riesca a bruciare soldi, ogni tanto esiste pure l’eccezione. E il percorso all’interno della Juventus di Giorgio Chiellini è paradigmatico: rispetto ai tanti (troppi?) ex calciatori che si ritrovano in ruoli che non sono in grado di ricoprire oppure diventano bandiere utilizzate semplicemente da ambasciatori o poco più, la graduale scalata dell’ex capitano bianconero all’interno del club - con l’imminente ingresso nel Consiglio di Amministrazione - è un esempio alquanto raro di politica dei piccoli passi per raggiungere alti traguardi. Ma del resto alla Continassa da qualche mese filosofia e prospettiva sono radicalmente cambiate: la visione è più internazionale e moderna, proiettata alla ricerca di figure di estrema professionalità, ma soprattutto con competenze trasversali sul modello dell’iperprofessionismo delle leghe americane. In questo senso, il cammino di Chiellini è stato assolutamente coerente, non solo per i suoi trascorsi negli Stati Uniti: conoscenze e titoli accademici rinforzano e impreziosiscono il bagaglio di competenza che Chiello si è guadagnato sul rettangolo verde, in prima linea, a conquistare titoli da calciatore. Ma l’essere stato un grande giocatore non basta per diventare un valido manager: questo Chiellini lo sa e la sua convinzione è condivisa dalla proprietà, che adotta il medesimo approccio nella costruzione di una dirigenza sempre più forte e competente.