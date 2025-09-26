Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Chiellini il saggio alla conquista della Juve anche da dirigente: sempre più potere senza bruciarsi

La sua influenza cresce con l'ingresso nel CdA e il suo parere è tenuto in grande considerazione: la situazione
Stefano Lanzo
4 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - In un calcio del “tutto e subito”, che mastica e sputa protagonisti e comparse in men che non si dica, che brucia carriere più velocemente di quanto riesca a bruciare soldi, ogni tanto esiste pure l’eccezione. E il percorso all’interno della Juventus di Giorgio Chiellini è paradigmatico: rispetto ai tanti (troppi?) ex calciatori che si ritrovano in ruoli che non sono in grado di ricoprire oppure diventano bandiere utilizzate semplicemente da ambasciatori o poco più, la graduale scalata dell’ex capitano bianconero all’interno del club - con l’imminente ingresso nel Consiglio di Amministrazione - è un esempio alquanto raro di politica dei piccoli passi per raggiungere alti traguardi. Ma del resto alla Continassa da qualche mese filosofia e prospettiva sono radicalmente cambiate: la visione è più internazionale e moderna, proiettata alla ricerca di figure di estrema professionalità, ma soprattutto con competenze trasversali sul modello dell’iperprofessionismo delle leghe americane. In questo senso, il cammino di Chiellini è stato assolutamente coerente, non solo per i suoi trascorsi negli Stati Uniti: conoscenze e titoli accademici rinforzano e impreziosiscono il bagaglio di competenza che Chiello si è guadagnato sul rettangolo verde, in prima linea, a conquistare titoli da calciatore. Ma l’essere stato un grande giocatore non basta per diventare un valido manager: questo Chiellini lo sa e la sua convinzione è condivisa dalla proprietà, che adotta il medesimo approccio nella costruzione di una dirigenza sempre più forte e competente.

Comolli sul ruolo di Chiellini alla Juve

Chiellini sta progressivamente, passo dopo passo, conquistando spazio e responsabilità nella Juventus, lavorando al fianco di Damien Comolli e imparando molto da un manager navigato come il francese. Lo stesso Comolli, nel momento del suo insediamento da direttore generale della Juventus a giugno, aveva chiarito che il percorso di Chiellini sarebbe stato graduale ancorché non meno cruciale nelle dinamiche societarie bianconere: "Del ruolo di Giorgio potrei stare qui a parlarne per cinque minuti - aveva detto Comolli alla presentazione - abbiamo fatto parte dello stesso comitato Uefa ma non ne farò più parte e lo farà Giorgio. Ci sono diversi aspetti su cui stiamo lavorando insieme: io e Giorgio passeremo dal campo, al marketing, al commerciale, focalizzandoci su questi aspetti. Abbiamo creato un Football Strategy Committee in cui parleremo di giovani, di prima squadra e Giorgio farà parte di tutto questo".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus