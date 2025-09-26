Chiellini il saggio alla conquista della Juve anche da dirigente: sempre più potere senza bruciarsi

TORINO - In un calcio del “tutto e subito”, che mastica e sputa protagonisti e comparse in men che non si dica, che brucia carriere più velocemente di quanto riesca a bruciare soldi, ogni tanto esiste pure l’eccezione. E il percorso all’interno della Juventus di Giorgio Chiellini è paradigmatico: rispetto ai tanti (troppi?) ex calciatori che si ritrovano in ruoli che non sono in grado di ricoprire oppure diventano bandiere utilizzate semplicemente da ambasciatori o poco più, la graduale scalata dell’ex capitano bianconero all’interno del club - con l’imminente ingresso nel Consiglio di Amministrazione - è un esempio alquanto raro di politica dei piccoli passi per raggiungere alti traguardi. Ma del resto alla Continassa da qualche mese filosofia e prospettiva sono radicalmente cambiate: la visione è più internazionale e moderna, proiettata alla ricerca di figure di estrema professionalità, ma soprattutto con competenze trasversali sul modello dell’iperprofessionismo delle leghe americane. In questo senso, il cammino di Chiellini è stato assolutamente coerente, non solo per i suoi trascorsi negli Stati Uniti: conoscenze e titoli accademici rinforzano e impreziosiscono il bagaglio di competenza che Chiello si è guadagnato sul rettangolo verde, in prima linea, a conquistare titoli da calciatore. Ma l’essere stato un grande giocatore non basta per diventare un valido manager: questo Chiellini lo sa e la sua convinzione è condivisa dalla proprietà, che adotta il medesimo approccio nella costruzione di una dirigenza sempre più forte e competente.
Comolli sul ruolo di Chiellini alla Juve
Chiellini sta progressivamente, passo dopo passo, conquistando spazio e responsabilità nella Juventus, lavorando al fianco di Damien Comolli e imparando molto da un manager navigato come il francese. Lo stesso Comolli, nel momento del suo insediamento da direttore generale della Juventus a giugno, aveva chiarito che il percorso di Chiellini sarebbe stato graduale ancorché non meno cruciale nelle dinamiche societarie bianconere: "Del ruolo di Giorgio potrei stare qui a parlarne per cinque minuti - aveva detto Comolli alla presentazione - abbiamo fatto parte dello stesso comitato Uefa ma non ne farò più parte e lo farà Giorgio. Ci sono diversi aspetti su cui stiamo lavorando insieme: io e Giorgio passeremo dal campo, al marketing, al commerciale, focalizzandoci su questi aspetti. Abbiamo creato un Football Strategy Committee in cui parleremo di giovani, di prima squadra e Giorgio farà parte di tutto questo".
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE