Juve-Atalanta, la formazione ufficiale di Tudor: rientri e grosse sorprese!

Quando Juventus e Atalanta si incrociano, difficilmente ne esce una gara banale. Intensità, ritmo alto e duelli su ogni pallone: il menù si preannuncia ricco anche questa volta, con due squadre in cerca di conferme e punti pesanti per l’Europa. La Dea arriva con il consueto mix di aggressività e qualità e fiducia dopo il 3-0 contro il Torino, mentre la Vecchia Signora è chiamata a rispondere con ordine, equilibrio e concretezza. Tudor studia ogni dettaglio, consapevole che contro la Dea gli errori si pagano cari. Servirà una prestazione di spessore, soprattutto nei duelli individuali, per tornare a far pesare il fattore campo e dare continuità al lavoro fatto fin qui. E le scelte degli undici titolari saranno importanti.