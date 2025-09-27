Juve-Atalanta, la formazione ufficiale di Tudor: rientri e grosse sorprese!

Quando Juventus e Atalanta si incrociano, difficilmente ne esce una gara banale. Intensità, ritmo alto e duelli su ogni pallone: il menù si preannuncia ricco anche questa volta, con due squadre in cerca di conferme e punti pesanti per l’Europa. La Dea arriva con il consueto mix di aggressività e qualità e fiducia dopo il 3-0 contro il Torino, mentre la Vecchia Signora è chiamata a rispondere con ordine, equilibrio e concretezza. Tudor studia ogni dettaglio, consapevole che contro la Dea gli errori si pagano cari. Servirà una prestazione di spessore, soprattutto nei duelli individuali, per tornare a far pesare il fattore campo e dare continuità al lavoro fatto fin qui. E le scelte degli undici titolari saranno importanti.
Di Gregorio in porta, ritorna il terzetto di difesa
Contro l'Atalanta, tra i pali ci sarà ancora Di Gregorio, confermato da Tudor nonostante alcune imprecisioni nelle ultime uscite. L'allenatore ha scelto di rinnovargli la fiducia, puntando sulla sua capacità di reagire e crescere sotto pressione. In difesa si rivedrà Bremer, dopo il turno di riposo concesso nella gara contro il Verona. Il centrale brasiliano è indispensabile per i bianconeri: senza di lui il muro è molto più fragile. Il centrale guiderà la linea a tre completata da Gatti e Kelly, che agiranno da braccetti, garantendo solidità e dinamismo alla retroguardia.
Tudor, le scelte a centrocampo contro l'Atalanta
A centrocampo, la coppia in mediana è formata dal grande ex Koopmeiners e da Thuram, con quest’ultimo ormai considerato un punto fermo da Tudor grazie al suo dinamismo e alla crescente continuità di rendimento. Ai lati, a destra ci sarà Kalulu, preferito al jolly McKennie per garantire maggiore solidità in fase difensiva, mentre nessun dubbio sulla corsia mancina, dove agirà Cambiaso, elogiato pubblicamente dall’allenatore in conferenza stampa per la sua maturità tattica e la capacità di interpretare vari ruoli. Un assetto che conferma la volontà di Tudor di puntare su equilibrio e versatilità, affidandosi a giocatori in grado di dare ritmo e intensità per tutta la gara.
L'attacco: quante sorprese!
In attacco, ovviamente, la certezza è Kenan Yildiz: il numero 10 bianconero resta il punto di riferimento tecnico ed emotivo della squadra, chiamato ancora una volta a sacrificarsi anche in fase di non possesso. È lui la luce della manovra offensiva e, in un momento delicato della stagione, non può permettersi di tirare il fiato, diventando il faro attorno a cui ruotano i compagni. Al suo fianco la grande sorpresa di giornata, Adzic: il montenegrino garantisce più sostanza senza rinunciare alla qualità, aggiungendo imprevedibilità e intensità tra le linee. Davanti, la scelta ricade su Openda, che ha vinto il ballottaggio con David e Vlahovic, opzioni di assoluto valore da giocarsi a gara in corso. La sua velocità e capacità di attaccare la profondità completano un tridente che unisce fantasia, concretezza e capacità di incidere in ogni momento della partita.
Juventus (3-4-2-1), la formazione ufficiale: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Adzic, Yildiz; Openda Allenatore: Tudor.
