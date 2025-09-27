Juve-Atalanta, la probabile formazione di Tudor tra rientri, conferme e dubbi. Una grande sorpresa!

Quando Juventus e Atalanta si incrociano, difficilmente ne esce una gara banale. Intensità, ritmo alto e duelli su ogni pallone: il menù si preannuncia ricco anche questa volta, con due squadre in cerca di conferme e punti pesanti per l’Europa. La Dea arriva con il consueto mix di aggressività e qualità e fiducia dopo il 3-0 contro il Torino, mentre la Vecchia Signora è chiamata a rispondere con ordine, equilibrio e concretezza. Tudor studia ogni dettaglio, consapevole che contro la Dea gli errori si pagano cari. Servirà una prestazione di spessore, soprattutto nei duelli individuali, per tornare a far pesare il fattore campo e dare continuità al lavoro fatto fin qui. E le scelte degli undici titolari saranno importanti.
Di Gregorio in porta, ritorna il terzetto di difesa
Contro l'Atalanta, tra i pali ci sarà ancora Di Gregorio, confermato da Tudor nonostante alcune imprecisioni nelle ultime uscite. L'allenatore ha scelto di rinnovargli la fiducia, puntando sulla sua capacità di reagire e crescere sotto pressione. In difesa si rivedrà Bremer, dopo il turno di riposo concesso nella gara contro il Verona. Il centrale brasiliano è indispensabile per i bianconeri: senza di lui il muro è molto più fragile. Il centrale guiderà la linea a tre completata da Kalulu e Kelly, che agiranno da braccetti, garantendo solidità e dinamismo alla retroguardia. A centrocampo invece Tudor si riserva qualche dubbio in più.
Tudor, le scelte a centrocampo contro l'Atalanta
A centrocampo, la coppia in mediana dovrebbe essere formata da Locatelli e Thuram, con quest’ultimo ormai considerato un punto fermo da Tudor grazie al suo dinamismo e alla crescente continuità di rendimento. L’ex di turno, Koopmeiners, sembra destinato a partire dalla panchina. Sulla fascia destra, come già visto contro l’Inter (in quel caso a sinistra vista la squalifica di Cambiaso e la necessità di fermare Dumfries), il tecnico potrebbe affidarsi ancora una volta al jolly McKennie: l’americano, per caratteristiche fisiche e duttilità tattica, è leggermente favorito su Joao Mario, che in un match ad alta intensità come quello contro l’Atalanta potrebbe andare in difficoltà soprattutto in fase di contenimento. Nessun dubbio invece sulla corsia sinistra, dove agirà Cambiaso, elogiato pubblicamente da Tudor in conferenza stampa.
Torna David con Yildiz. E con loro due...
In attacco, l’unica certezza è Kenan Yildiz: il numero 10 bianconero è il punto di riferimento tecnico ed emotivo della squadra, chiamato ancora una volta a sacrificarsi- È lui la luce della manovra offensiva e, in un momento delicato della stagione, non può permettersi di tirare il fiato. Accanto a lui dovrebbe tornare dal 1’ Jonathan David, reduce da due panchine consecutive in Serie A e pronto a rilanciarsi dal primo minuto. Vlahovic e Openda restano opzioni preziose a gara in corso, soprattutto per aumentare il peso offensivo nella ripresa. La possibile sorpresa di giornata potrebbe essere Zhegrova: con Conceicao non al meglio, il kosovaro è in ballottaggio per partire titolare. Ma occhio perché sale con forza la candidatura di Adzic, che sembra aver superato i rivali: con il montenegrino Tudor darebbe più sostanza senza rinunciare alla tecnica. Il conto alla rovescia è iniziato e l'allenatore scioglierà gli ultimi dubbi nelle prossime per cercare di schierare il migliore undici e tornare al successo.
Juventus (3-4-2-1), probabile formazione: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Zhegrova/Adzic, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.
