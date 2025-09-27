Juve-Atalanta, la probabile formazione di Tudor tra rientri, conferme e dubbi. Una grande sorpresa!

Torna David con Yildiz. E con loro due...

In attacco, l’unica certezza è Kenan Yildiz: il numero 10 bianconero è il punto di riferimento tecnico ed emotivo della squadra, chiamato ancora una volta a sacrificarsi- È lui la luce della manovra offensiva e, in un momento delicato della stagione, non può permettersi di tirare il fiato. Accanto a lui dovrebbe tornare dal 1’ Jonathan David, reduce da due panchine consecutive in Serie A e pronto a rilanciarsi dal primo minuto. Vlahovic e Openda restano opzioni preziose a gara in corso, soprattutto per aumentare il peso offensivo nella ripresa. La possibile sorpresa di giornata potrebbe essere Zhegrova: con Conceicao non al meglio, il kosovaro è in ballottaggio per partire titolare. Ma occhio perché sale con forza la candidatura di Adzic, che sembra aver superato i rivali: con il montenegrino Tudor darebbe più sostanza senza rinunciare alla tecnica. Il conto alla rovescia è iniziato e l'allenatore scioglierà gli ultimi dubbi nelle prossime per cercare di schierare il migliore undici e tornare al successo.