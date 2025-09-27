Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Conceicao, la decisione di Tudor per Juve-Atalanta: la lista dei convocati bianconeri

All'Allianz Stadium in scena la sfida contro i nerazzurri di Juric: i calciatori a disposizione del tecnico juventino
2 min
Conceicaoatalantajuve
Conceicao, la decisione di Tudor per Juve-Atalanta: la lista dei convocati bianconeri© Getty Images
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Ufficiali le scelte dei convocati di Igor Tudor. La Juve questo pomeriggio affronta l'Atalanta all'Allianz Stadium, dovrà farlo senza Conceicao. Il tecnico bianconero nella conferenza stampa della vigilia aveva annunciato un problema fisico per il portoghese, mettendo in dubbio la sua presenza. E infatti l'ex Porto non sarà disponibile per il match delle 18 contro i nerazzurri di Ivan Juric.

Juve-Atalanta, Conceicao out

Conceicao era da poco rientrato dopo il problema muscolare accusato con la nazionale: l'assenza contro l'Inter, la panchina per 90' col Dortmund e poi il ritorno con gol contro il Verona. Nuovo forfait per il big match contro l'Atalanta. Oltre a Conceicao, Miretti (ancora out) e il lungodegente Milik, per il resto Tudor potrà contare su tutti gli effettivi nella sfida di questo pomeriggio. Di seguito la lista dei convocati bianconeri.

CONVOCATI: 1 Perin, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 8 Koopmeiners, 9 Vlahovic, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Joao Mario, 27 Cambiaso, 30 David, 32 Cabal.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, i migliori video