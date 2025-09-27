Conceicao, la decisione di Tudor per Juve-Atalanta: la lista dei convocati bianconeri

Ufficiali le scelte dei convocati di Igor Tudor. La Juve questo pomeriggio affronta l'Atalanta all'Allianz Stadium, dovrà farlo senza Conceicao. Il tecnico bianconero nella conferenza stampa della vigilia aveva annunciato un problema fisico per il portoghese, mettendo in dubbio la sua presenza. E infatti l'ex Porto non sarà disponibile per il match delle 18 contro i nerazzurri di Ivan Juric.