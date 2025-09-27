Koopmeiners, Chiellini diretto e poi cita Allegri: "Il suo ruolo è questo. Vlahovic? È molto semplice

La Juve è pronta a scendere in campo per affrontare l' Atalanta e prima del fischio d'inizio della gara, Giorgio Chiellini , Head of Football Institutional Relations dei bianconeri, ha voluto fare chiarezza circa le posizioni della società riguardo Vlahovic ma anche sottolineare l'importanza di Koopmeiners in quel ruolo, soprattutto giocando una partita ogni tre giorni. Deciso e chiaro il dirigente bianconero che spera di vedere un'ottima Juve contro la Dea e sfatare il tabù Allianz con i nerazzurri: "Giocare in casa dà sempre grandi stimoli e contro l'Atalanta non si vince da un po'".

Chiellini, le parole su Vlahovic e Koopmeiners

Chiellini ha parlato così a Dazn in vista della sfida contro l'Atalanta: "Saranno 90 minuti molto importanti, veniamo da una settimana in cui abbiamo lavorato bene". Su Koopmeiners: "È un mediano, è da ritrovare un mediano: con l’Inter ha giocato una mediana a tre. La speranza è riuscire a trovare movimento e sfruttare i suoi inserimenti. Lui e Locatelli si stanno alternando, speriamo prenda fiducia che ne ha bisogno". A chiudere ha parlato di Vlahovic: "È molto semplice: sarà un giocatore della Juve fino al 30 giugno 2026. Quello che si legge in questi giorni per noi è surreale. Entriamo subito decisi: Vlahovic non si muove, è un giocatore importante della Juve. Speriamo oggi entri bene e faccia gol come nelle ultime: si sta allenando bene, ha un atteggiamento ottimo dal primo giorno".

Openda e il massimo Juve

Anche Openda ha parlato poco prima della gara. Il belga, scelto nell'undici titolare da Tudor al posto di David e Vlahovic, ha parlato del match a Dazn: "Tutti lavoriamo per dare il massimo, voglio dare una mano a tutta la squadra, non penso solo alla mia prestazione individuale. Oggi sarà importante difendere bene, non concedere opportunità all’Atalanta. Esultanza? Speriamo la vedrete questa sera".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE