"Juve, ci sono anche io": Cabal salva e ringrazia, "Mi hanno aiutato tanto"

Non tutti i gol valgono tre punti, ma alcuni valgono molto di più. Per Cabal , quello segnato contro l’ Atalanta ha il peso di un’intera stagione, di mesi trascorsi lontano dal campo, a lottare contro il dolore e la frustrazione di un infortunio al ginocchio che lo ha costretto ai margini per tanto tempo. Invece, proprio quando la Juventus ne aveva più bisogno, è arrivato il suo momento. Bremer chiede il cambio, lui entra. Il destino gli dà un’occasione e Cabal la trasforma in un segnale: per sé stesso, per chi ha creduto in lui, per chi non ha mai smesso di aspettarlo. Un pareggio che salva la Juve e un sorriso che chiude il cerchio. È il suo primo gol in Serie A, ma è anche molto di più. È la ricompensa per un periodo buio, la risposta a mesi di sofferenze silenziose. Un gol che vale oro per la classifica e per il morale, ma soprattutto per lui: "Voglio aiutare la squadra".

Cabal: “Non è stato un periodo nero, ho imparato tanto”

Dopo la partita, Cabal si presenta ai microfoni di Dazn con il sorriso di chi ha appena cancellato un peso. Le sue parole sono sincere, lucide, piene di gratitudine e consapevolezza: "Non è stato un periodo nero perchè ho imparato tante cose e mi è servito tanto. non lo volevo ma è stato così. Ora sono tornato dopo un periodo lungo, ho trovato il primo gol in Serie A. Sono contento. Lo staff mi ha aiutato tanto durante questo periodo, così come la mia famiglia. sono contento. Volevamo portare tre punti a casa, anche se sappiamo che l’Atalanta è una squadra forte. Ma meglio uno di zero". Poi aggiunge un dettaglio che dimostra quanto fosse concentrato, pronto, determinato: "Anche se entro solo per cinque minuti, voglio aiutare la squadra. Se mi aspettavo di entrare al posto di Bremer? Sì, ero pronto, sapevo che sarei entrato io". È la mentalità giusta di chi non ha mai di crederci.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE