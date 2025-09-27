Tudor entra duro: "La mia Juve migliore. Bremer e Thuram, come stanno. David doveva entrare ma..."

La Juventus rallenta, pareggia ancora dopo Verona, e rimanda l’appuntamento con la vittoria, bloccata sull’1-1 da un’ Atalanta determinata e cinica. Al gol iniziale di Sulemana risponde Cabal , autore di una prova solida e premiato con il pareggio. Per Igor Tudor solo un punto e l’occasione persa di prendersi, anche solo per una notte, la testa della classifica. Tante le opportunità non sfruttate dai bianconeri, tra cui il palo colpito da Kalulu , una punizione pericolosa di Adzic e una deviazione decisiva su tiro di Thuram . Resta il rammarico, ma anche la consapevolezza di aver affrontato un avversario di livello. "La partita è stata seria", ha detto il tecnico croato, soddisfatto per quanto visto in campo.

Tudor: "Il primo tempo sicuramente il migliore"

Nonostante il pareggio, Tudor esce sempre "con il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo fatto una grande prestazione. Il primo tempo sicuramente il migliore", ha dichiarato il tecnico al termine della gara. L’allenatore bianconero ha sottolineato l’atteggiamento della squadra e la difficoltà dell’avversario: "È stata una partita importante, tra due squadre che giocano la Champions League. Una partita difficile, giusta, bella. Va bene così". Ha poi parlato dell’infortunio di Bremer, che ha condizionato le scelte finali: "Era dura questa partita contro un giocatore non facile da tenere. Vediamo, per me non è niente di grave. Peccato, perché altrimenti con David potevamo avere un vantaggio negli ultimi quindici minuti".

Adzic blindato. Felice per Cabal

Tudor ha fatto chiarezza anche sulle rotazioni offensive e sulla gestione dei suoi attaccanti. "Thuram? Non devi essere preoccupato - riferito alla domanda di Hernanes -, sta bene. Ha fatto un ottimo primo tempo, poi ha sentito il polpaccio. Lui deve fare il suo percorso, è qui non da tanto, è importante per noi", ha spiegato, cercando di spiegare i segnali di affaticamento del francese. Il tecnico ha poi affrontato il tema delle gerarchie offensive: "Ci sono già certezze, devo essere bravo a scegliere quelli dall’inizio e in corso". Infine, spazio ai singoli: "Cabal? È un ragazzo che sta lavorando bene da un po', è un giocatore forte che apprezzavo già da prima, poi ha avuto questo grande infortunio, però la mia idea era quello di dargli lo stesso minuti. Sono davvero tanto felice per lui perché è un ragazzo e un giocatore di assoluto livello. Adzic? Si è meritato di giocare titolare, ha qualità e grandi doti. Sul gol è stato un po’ leggero e lo abbiamo pagato, ma ci teniamo tanto a lui".