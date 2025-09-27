Thuram, ansia Champions: la scena che svela tutto, poi Tudor conferma

La Juventus esce con un pareggio dalla sfida contro l’ Atalanta , ma a preoccupare non è solo il risultato. Al fischio finale, il pensiero corre subito all’impegno europeo contro il Villarreal , in programma tra pochi giorni. Una gara cruciale per il cammino bianconero in Champions League, che arriva in un momento delicato anche dal punto di vista fisico. L’allenatore della Juve , Igor Tudor, dovrà infatti fare i conti con l’infermeria, dopo che due pedine fondamentali come Bremer e Thuram sono usciti acciaccati dalla sfida dell'Allianz Stadium. Entrambi hanno lasciato il campo visibilmente claudicanti, accendendo un campanello d’allarme nello staff medico e tra i tifosi.

Condizioni da valutare per Thuram e Bremer

Khéphren Thuram, costretto ad abbandonare il campo per un fastidio al polpaccio. “Ha sentito qualcosa al polpaccio”, ha spiegato mister Tudor ai microfoni di Dazn nel post-gara. Il centrocampista francese è stato subito fasciato e durante il secondo tempo è apparso in panchina con del ghiaccio sulla zona interessata, segno che lo staff medico ha preferito intervenire. Anche Gleison Bremer ha dovuto alzare bandiera bianca: per lui un fastidio alla zona mediale del ginocchio sinistro, probabilmente legato a un accumulo di fatica. Il difensore brasiliano, per precauzione, ha chiesto il cambio ed è stato sostituito da Cabal, poi protagonista con il gol del pareggio. Le loro condizioni verranno monitorate nelle prossime ore con esami più approfonditi per capire se potranno esserci nel match di Champions.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE