Pagelle Juve: Openda disastroso, Zhegrova da calcio a 5, finalmente Cabal

Cabal risponde a Sulemana e tra Juventus e Atalanta finisce in parità. Nei bianconeri cambiano gli allenatori ma la Dea resta sempre bestia nera, con la vittoria che manca contro i nerazzurri allo Stadium dal 2018. Termina 1-1 e con quel punto a testa che fa sicuramente più comodo alla squadra di Juric che non a Tudor e alle ambizioni di poter tenere il passo del Napoli, atteso dal big match contro il Milan di Allegri. Stavolta alla Juve non riesce l'impresa vista contro l'Inter, la rimonta resta a metà con il gol di Cabal che vale comunque l'imbattibilità in campionato. Ecco i voti e i giudizi della sfida.
Di Gregorio 6
Non ha colpe sul gol di Sulemana, lasciato libero di concludere a rete dalla retroguardia bianconera. Si gode la partita da spettatore nella ripresa.
Gatti 5.5
Gioca un primo tempo senza troppe sbavature, per poi andare in affanno su Sulemana che lo salta in dribbling due volte e porta in vantaggio l’Atalanta.
Joao Mario (19’ st) 6
Un po’ troppo evanescente palla al piede, ma da un suo cross (ciccato da Kossounou) la Juve trova il gol del pari.
Bremer 6.5
Neanche il tempo di mettersi a posto i calzettoni che è già chiamato a compiere il primo miracolo della serata con una chiusura mostruosa in scivolata sulla conclusione di Ahanor. Nella ripresa chiede il cambio a Tudor. Non una buona notizia…
Cabal (31’ st) 7
Stavolta la medaglia del super sub se la prende lui, spingendo in porta il gol del pari bianconero. Ha scelto la serata giusta per trovare il suo primo gol della sua carriera in Serie A.
Kelly 6
Preciso, puntuale e rognoso il giusto negli anticipi. Quando la Juve esce dalla pressione si prende la scena con suggerimenti eleganti, meritandosi gli applausi dello Stadium.
Kalulu 6
Anche stavolta, scende in campo sulla corsia di destra con l’elmetto da soldatino forgiatogli da Tudor. Bravissimo a defilarsi in area di rigore al 2’ minuto, indirizzando di testa il cross al bacio di Yildiz che, però, finisce contro il palo.
Koopmeiners 6.5
I primi 20 minuti sembra vivere in uno stato di trance: quasi come se questa fosse l’ultima chance per redimersi da ogni peccato. Corsa, cambi di gioco e anticipi aggressivi. C’è vita sul pianeta Koop? Chissà…
Thuram 6
Pronti, via e fa tremare subito i tifosi della Dea con un tiro da fuori area sporcato da Pasalic che finisce a centimetri dal palo di Carnesecchi. Con il passare dei minuti cala e Tudor lo sostituisce.
McKennie (12’ st) 6
Bravo a concludere al volo sulla spizzata di Kalulu, un po’ meno nell’indirizzarla.
Cambiaso 6.5
Decisamente più a fuoco rispetto alle prime uscite stagionali. Prezioso in tutte e due le fasi, specie in quella difensiva, con un salvataggio eroico sul colpo di testa di Bellanova.
Adzic 5
L’emozione per l’esordio da titolare gli gioca brutti scherzi, rendendolo frettoloso e cervellotico nelle scelte: da un suo errore la Dea sfiora il gol del vantaggio con Ahanor, per poi trovarlo poco dopo anche questa volta grazie a un suo pallone perso sul pressing di Sulemana.
Vlahovic (12’ st) 6
Una mezz’ora di sacrificio a fare sportellate con la retroguardia nerazzurra.
Yildiz 6
I giocatori della Dea gli triplicano a più riprese le marcature nella speranza di asfissiarne gli spunti. Splendido il cross morbido in avvio che Kalulu spedisce contro il palo.
Openda 4.5
Dopo la gara con il Borussia, Tudor sceglie di nuovo di lanciarlo al centro dell’attacco ma il belga, anche stavolta, stecca non calciando mai nemmeno una volta verso la porta della Dea. Sta iniziando a diventare un caso…
Zhegrova (19’ st) 6.5
Entra e manda in visibilio il popolo dell’Allianz con due tunnel da calcio a 5. Ha tanta, tantissima qualità, ma per diventare devastante deve prima recuperare la miglior condizione.
All. Tudor 6
La Juve gioca un buon primo tempo, finendo sotto allo scadere per via di un’ingenuità di un singolo. Ma è evidente che la squadra sia in riserva. Anche a sto giro, Igor azzecca il cambio che rimette la Juve in carreggiata. Ma esattamente come le energie, anche la fortuna, prima o poi, andrà ad esaurirsi.
