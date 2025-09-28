Pagelle Juve: Openda disastroso, Zhegrova da calcio a 5, finalmente Cabal

Cabal risponde a Sulemana e tra Juventus e Atalanta finisce in parità. Nei bianconeri cambiano gli allenatori ma la Dea resta sempre bestia nera, con la vittoria che manca contro i nerazzurri allo Stadium dal 2018. Termina 1-1 e con quel punto a testa che fa sicuramente più comodo alla squadra di Juric che non a Tudor e alle ambizioni di poter tenere il passo del Napoli, atteso dal big match contro il Milan di Allegri. Stavolta alla Juve non riesce l'impresa vista contro l'Inter, la rimonta resta a metà con il gol di Cabal che vale comunque l'imbattibilità in campionato. Ecco i voti e i giudizi della sfida.