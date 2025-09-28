Fare le cose facili per evitare un Motta bis

In certi casi è sempre meglio fare le cose facili e resistere alla tentazione di arrischiare il colpo di, anzi “da” genio, tipo buttare nella mischia Adzic. Comodo parlare dopo, è vero (se Adzic avesse fatto gol, eravamo qui ad applaudire). Ma è altrettanto vero che Igor Tudor è pagato per pensare prima e, forse, il ragazzino non era pronto ed è stato un azzardo vanitoso e velleitario. Per sostituire l’infortunato Conceiçao potevano esserci altre soluzioni (a partire da McKennie), magari meno creative, ma più conservative e solide del diciannovenne montenegrino, che ne ha azzeccate pochissime e ha causato il gol dell’Atalanta con una leggerezza. Ahilui, la stessa con cui aveva già perso tre altri palloni nella stessa zona del campo (c’è l’aggravante della recidiva, insomma) Chiariamo - per carità! - che se la Juventus ha pareggiato la partita, che poteva e doveva vincere, non è solo colpa del povero Adzic, ragazzo di tanto talento e poca esperienza, quindi meritevole di tempo e fiducia. Ma ieri, appunto, era meglio fare le cose facili, soprattutto dopo Verona e con l’esigenza di non sbagliare. E fare le cose facili, in fondo, è sempre stata la filosofia di Tudor da marzo in poi. Ogni tanto, però, gli allenatori si innamorano di un’idea o di una mossa e Tudor non fa eccezione. Ma, dicevamo, il problema non è Adzic, anzi. Fosse stato in forma, uno come lui poteva paradossalmente essere la soluzione al processo involutivo che ha colpito la Juventus nelle ultime due partite, contro Verona e Atalanta, costato quattro punti.