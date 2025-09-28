"Openda scelta giusta", "Ahanor straordinario", "Una squadra che si rincorre": Juve-Atalanta in tv

Il pareggio casalingo contro l' Atalanta ha lasciato dell'amaro in bocca in casa Juventus e ha dato spazio al salotto televisivo, dove sotto accusa sono finiti dai calciatori al tecnico bianconero. Su Rai 2 l'ex campione del Mondo Fulvio Collovati ha analizzato la partita concentrandosi in particolare sulle scelte dell'allenatore della Juve : " Tudor dice che la Juve ha fatto una grande prestazione? Ero d'accordo sulle dichiarazioni di Tudor quando si era sfogato la scorsa settimana. Non sono assolutamente d'accordo, anzi sono abbastanza perplesso, su queste dichiarazioni che leggo dopo aver visto la partita di oggi. Tudor mi pare che abbia sbagliato formazione, è stata una squadra abbastanza sorprendente in negativo". Più morbido il giudizio di Domenico Marocchino , convinto comunque che manchi ancora qualcosa alla sua ex squadra: "Tudor dice che la Juve ha fatto una grande prestazione? Sono relativamente d'accordo. Diciamo che la Juventus nel primo tempo ha avuto un paio di occasioni, però non mi ha ancora dato quell'idea di compattezza, non mi sembrava un blocco ben unito. Di conseguenza dovrà ancora lavorare, è una Juventus abbastanza aleatoria".

Giaccherini esalta Ahanor. L'analisi di Hernanes

A Dazn l'ex Juve Emanuele Giaccherini si è espresso così sui bianconeri: "Ci aspettavamo risposte dalla Juventus, ma la risposta l'ha data l'Atalanta più che la squadra di Tudor. A un certo punto la Dea ha anche dominato, poi non l'ha chiusa e il calcio ti fa vedere che cambia tutto con poco, basta un mezzo liscio che si riapre la partita, poi un rosso e vedi la Juve che viene fuori. Non era semplice ereditare la panchina di Gasperini, ma piano piano sta venendo fuori il lavoro di Juric. Sulla Juve secondo me incidono anche i continui cambi soprattutto in attacco dove non ci sono gerarchie, ma vedo anche un calo fisico. Con il Borussia Dortmund e anche prima avevo visto delle vampate di reazione, stasera no. Anche giocatori come Thuram li ho visti stanchi. La caratteristica più importante della Juve è l'intensità e la riaggressione e con l'Atalanta non si sono viste. Vorrei poi soffermarmi su Ahanor: straordinario, ha giocato con personalità andando a mangiare la palla sui piedi di Adzic in occasione del gol". Preoccupazione invece da parte del profeta Hernanes, sempre nello stesso salotto televisivo: "La Juve non ha punti di riferimento, è questo che preoccupa. Yildiz nel primo tempo ha fatto qualcosina, poi dopo il gol è sparito".