"Openda scelta giusta", "Ahanor straordinario", "Una squadra che si rincorre": Juve-Atalanta in tv

Il pareggio casalingo contro l'Atalanta ha lasciato dell'amaro in bocca in casa Juventus e ha dato spazio al salotto televisivo, dove sotto accusa sono finiti dai calciatori al tecnico bianconero. Su Rai 2 l'ex campione del Mondo Fulvio Collovati ha analizzato la partita concentrandosi in particolare sulle scelte dell'allenatore della Juve: "Tudor dice che la Juve ha fatto una grande prestazione? Ero d'accordo sulle dichiarazioni di Tudor quando si era sfogato la scorsa settimana. Non sono assolutamente d'accordo, anzi sono abbastanza perplesso, su queste dichiarazioni che leggo dopo aver visto la partita di oggi. Tudor mi pare che abbia sbagliato formazione, è stata una squadra abbastanza sorprendente in negativo". Più morbido il giudizio di Domenico Marocchino, convinto comunque che manchi ancora qualcosa alla sua ex squadra: "Tudor dice che la Juve ha fatto una grande prestazione? Sono relativamente d'accordo. Diciamo che la Juventus nel primo tempo ha avuto un paio di occasioni, però non mi ha ancora dato quell'idea di compattezza, non mi sembrava un blocco ben unito. Di conseguenza dovrà ancora lavorare, è una Juventus abbastanza aleatoria".
Giaccherini esalta Ahanor. L'analisi di Hernanes
A Dazn l'ex Juve Emanuele Giaccherini si è espresso così sui bianconeri: "Ci aspettavamo risposte dalla Juventus, ma la risposta l'ha data l'Atalanta più che la squadra di Tudor. A un certo punto la Dea ha anche dominato, poi non l'ha chiusa e il calcio ti fa vedere che cambia tutto con poco, basta un mezzo liscio che si riapre la partita, poi un rosso e vedi la Juve che viene fuori. Non era semplice ereditare la panchina di Gasperini, ma piano piano sta venendo fuori il lavoro di Juric. Sulla Juve secondo me incidono anche i continui cambi soprattutto in attacco dove non ci sono gerarchie, ma vedo anche un calo fisico. Con il Borussia Dortmund e anche prima avevo visto delle vampate di reazione, stasera no. Anche giocatori come Thuram li ho visti stanchi. La caratteristica più importante della Juve è l'intensità e la riaggressione e con l'Atalanta non si sono viste. Vorrei poi soffermarmi su Ahanor: straordinario, ha giocato con personalità andando a mangiare la palla sui piedi di Adzic in occasione del gol". Preoccupazione invece da parte del profeta Hernanes, sempre nello stesso salotto televisivo: "La Juve non ha punti di riferimento, è questo che preoccupa. Yildiz nel primo tempo ha fatto qualcosina, poi dopo il gol è sparito".
Serena promuove Openda, Borghi e la Juve che rincorre
Giudizio complessivamente negativo sulla Juve anche da parte di Aldo Serena nel post partita di Sky Sport: "Affrontare in quel modo l'Atalanta poteva essere interessante perché Juric opta per una marcatura ad uomo e non dare spunti in avanti poteva far sì che il movimento continua desse fastidio alla difesa. Nel primo tempo Openda si è mosso tantissimo, poteva dare delle possibilità e trovare dei buchi nella retroguardia dell'Atalanta, ma alla fine non ne sono trovati tanti e le idee di Tudor non si sono concretizzate in campo, anche se a mio avviso nel primo tempo la Juve ha fatto un'ottima gara".
Infine Stefano Borghi ha provato a spiegare che cosa manca ancora a questa squadra: "La Juventus continua a dover rincorrere il risultato. Poi lo trovi sì, magari è anche festa quando rimonti. Ma dopo la prima volta, la seconda volta, la terza volta, ti fai anche qualche domanda. Continua anche a rincorrere la capacità di questo potenziale che pensiamo possa avere attraverso delle scelte di Tudor che secondo me possono stimolare una discussione. Non so se l'Atalanta riuscirà ad offrire il livello e la continuità degli scorsi anni, ma in questa prima fase deve ritrovare sicurezza e sentirsi forte e uscire da Torino con un punto e con una vittoria sfiorata contribuisce a mettere i mattoni".
