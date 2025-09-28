Bremer e Thuram, Champions in bilico: infortuni Juve, la situazione

Non c’è tempo per fermarsi, non c’è tempo di riflettere. Ci sarà quello di riguardare la partita, semmai, ma giusto per capire gli errori da non compiere e le soluzioni da inserire così nel prossimo canovaccio. Il pensiero della Juve di oggi va infatti già alla sfida di Vila-Real di mercoledì, dove l’obiettivo diventa non affondare con il Sottomarino Giallo. Intanto, il lavoro sul recupero fisico di queste ore lascerà le prime indicazioni - anche, soprattutto di formazione - a Igor Tudor , che con l’Atalanta aveva sperato di ritrovare la brillantezza di Khéphren Thuram e la forza di Gleison Bremer . Ecco, le ha riscontrate in parte, perché part-time è stato il loro impiego. Proprio da loro il tecnico croato rischia di non poter riprendere il filo tattico : hanno dato forfait nel bel mezzo della partita, causando ulteriore preoccupazione a una situazione già pregna di incertezza ancor prima di cristallizzare il risultato finale.

Bremer, il gesto verso Rugani

Chiuso il capitolo Dea, non senza una bella dose di rimpianti, adesso l’allenatore dovrà far di conto e capire velocemente su chi potrà contare. Il brasiliano resta quantomeno in dubbio per la prossima di Champions: fuori al 75’, Bremer aveva richiamato l’attenzione della panchina, chiedendo la sostituzione ad ampi gesti dopo un ultimo scatto. Poco dopo, il gesto colto dalle telecamere, rivolto a Rugani, inequivocabile: il timore era di uno stop muscolare, che sarà valutato nelle prossime ore. Interrogato a fine partita, Tudor ha però minimizzato sull’accaduto: «Era dura, questa partita. Contro un giocatore non facile. Secondo me ha speso tanto, e non è niente di grave. Vediamo, vediamo». E vedrà iniziando dalle prossime ore, quelle in cui si capirà l’entità del problema e se il centrale sarà o meno sul volo di martedì verso la Spagna. Al momento, non filtra ottimismo, né si ha la sensazione di voler rischiare. La delicatezza del momento di Gleison è ben presente nei discorsi di Tudor, che già con il Verona gli aveva concesso un turno di riposo.