Juve, Amoruso: "Non si può lasciare solo a Yildiz il compito di risolvere le partite con una giocata"

La Juventus non perde, ma non vince. Due pareggi consecutivi in campionato, l’ultimo contro l’Atalanta , e la sensazione che manchi ancora qualcosa. Nicola Amoruso , ex attaccante bianconero, fa il punto dopo il pareggio con i nerazzurri: " Il primo tempo è stato molto positivo, è mancato il guizzo vincente. Nel secondo, invece, si è rischiato anche di perderla, contro una squadra che ormai è una realtà importante. È andato via Gasperini, ma l’Atalanta continua a proporre un calcio offensivo e a valorizzare i giovani", ha dichiarato a margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Torino.

Amoruso analizza Juve-Atalanta

Un punto chiave secondo Amoruso è il ruolo che i giocatori devono assumere: "Credo che alla Juventus serva qualcuno che in certi momenti si prenda più responsabilità: non si può lasciare solo a Yildiz il compito di risolvere le partite con una giocata. Serve più personalità da parte di tutta la squadra e soprattutto dagli attaccanti, che devono prendere più iniziative. La maglia della Juve pesa, ma proprio per questo bisogna tirare fuori qualcosa in più". Proprio il reparto offensivo è uno dei nodi dell'inizio di stagione bianconero. Vlahovic, David e Openda danno a Tudor la possibilità contare su tre centravanti, ma ancora non c'è una decisione definitiva su chi sia il '9' su cui puntare: "Le partite sono tante, ogni tre giorni si gioca: è giusto far ruotare - spiega Amoruso -. È vero, a volte questo può togliere certezze, ma sono giocatori giovani, devono avere motivazioni e l’ambizione di conquistarsi la titolarità. Sono tutti diversi tra loro, bisogna metterli nelle condizioni di fare bene e segnare. Però non penso che questo sia un problema per Tudor, che sa gestire queste situazioni molto bene".

Amoruso in vista di Juve-Milan

Tornando alla Juventus, Amoruso pensa ora a Juventus-Milan di domenica prossima. Una partita sempre importante, soprattutto se arriva in un momento delicato. "Il Milan ha ritrovato nuova linfa con Allegri – sottolinea Amoruso – e ha acquisito certezze in difesa, oltre ad avere giocatori capaci di saltare l’uomo. È una squadra che può essere la vera contendente di Napoli e Inter per lo scudetto". Per la Juve, dunque, la sfida con i rossonera sarà un momento chiave per misurare ambizioni e carattere. "In queste partite – conclude Amoruso – la squadra deve trovare fiducia, continuità e certezze. La vittoria è l’unica strada per costruire la mentalità. E per la Juve l’obiettivo resta sempre lo stesso: vincere".