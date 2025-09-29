Villarreal-Juventus: chi recupera Tudor tra Bremer, Thuram e Conceicao

Juve, Tudor ritrova Conceicao

E allora, Igor può organizzare la ripartenza con un animo più sereno, meno tormentato, e con una squadra certamente più completa. Un grosso aiuto potrà arrivare certamente da Conceiçao, fuori per il riacutizzarsi dello stop muscolare - era tornato a Verona, da titolare, in condizioni non ottimali - e ieri nuovamente intento a lavorare a parte, con il percorso personalizzato che terminerà nella giornata di oggi. Chico è di fatto destinato a rivedere il gruppo in queste ore, dalle sensazioni si capirà successivamente quanto potrà essere a disposizione del tecnico, che al portoghese rinuncia sempre malvolentieri. Ecco: avrebbe probabilmente dovuto farlo prima della gara del Bentegodi, per la quale il consiglio generale era stato di prudenza. Così non è andata. L’azzardo è stato evidente, il destino ha rincarato la dose, un po’ di sfortuna ha fatto il resto. E Conceiçao no, non si è visto allo Stadium. Non ha potuto. Preso atto di questo, Igor guarda avanti e non si volta indietro: con il Villarreal ci sono più di tre punti in palio, c’è da evitare la parolina “crisi” che quattro match senza successi andrebbero inevitabilmente ad alimentare. È un destino ineluttabile, specialmente se alleni la Juventus e la vedi barcollare, giorno dopo giorno, sfida dopo sfida. Almeno, c’è la possibilità di giocarsi un bel pezzo di stagione con quasi tutti gli effettivi, e magari pure con il totem della difesa, quel Gleison Bremer per cui lo Stadium si era completamente gelato. "Un punto che ci dà carica - ha commentato il difensore, sabato con la fascia di capitano al braccio -. Ora testa al Villarreal, tutti insieme". Le ultime due parole, quel "tutti insieme", sembrano tanto indizio quanto speranza. Quasi una candidatura. Il tempo e la fiducia faranno il proprio corso. Nel mentre, al lavoro.