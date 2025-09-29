“Ecco perché David non sta giocando”. E Quagliarella rispolvera un aneddoto di Conte alla Juve

Sempre sull'attacco della Juve anche Costacurta ha detto la sua: " Davanti non ha avuto risposte positive da nessuno , parlo di quando si parte da titolari. Vlahovic a Verona non l'ha mai presa. L'unica certezza è farlo entrare dalla panchina. In Spagna cambierà ancora?". A chiudere ha parlato Bucciantini : "Hanno preso Openda perché non è arrivato Kolo Muani. L'abbondanza deve arrivare a essere una gerarchia perché non esiste squadra al mondo dove non ci sia questo. Secondo me devi scegliere un titolare e costruire su di lui un modo di attaccare. Tutti hanno caratteristiche diverse, David corre poco e non emerge dentro la gara e gli manca un po' di spunto e di condizione ".

Rabiot-Modric, leadership Milan

Il discorso si è poi spostato sul Milan e la vittoria contro il Napoli con due certezze per Allegri, soprattutto in mezzo al campo: Rabiot e Modric, entrambi arrivati in estate e hanno portato in dote non soltanto esperienza. Costacurta, leggenda rossonera che conosce bene certe dinamiche anche di spogliatoio, ha parlato così facendo anche un paragone con il recente passato: "Credo sia arrivata tanta leadership e non c'è mai stata. Poi ci sono undici giocatori che corrono tutti a pressare l'avversario. È una squadra che si muove bene. I leader dell'anno scorso sono cambiati e ne sono arrivati anche due migliori".

De Bruyne e la sostituzione divide il Club

Lato Napoli, invece, a far pensare è stata la sostituzione di De Bruyne, uscito contrariato dal campo: "Mi ha un po' insospettito la sostituzione di loro due (compresa quella di McTominay ndr). Mi sembra più per una gestione delle energie...Secondo me lui ha pensato di inserire qualità nel saltare l'uomo, andando in velocità...", ha detto Marchegiani. Di un altro avviso Bergomi: "Contro un Milan che si difende hai bisogno anche di qualità nei calci piazzati e in un paio di occasioni li ha tirati Di Lorenzo perché ha tolto Politano e De Bruyne. Sono fondamentali. Quante volte hai la possibilità di essere a San Siro sotto 2-0, fare gol e in 10 contro 11... devi tenere la qualità". Bucciantini invece: "Ha svuotato l'area tenendo Lucca inserendo Noa Lang, Neres... Secondo me è stato un po' strano togliere nello stesso momento De Bruyne, McTominay...". Ma c'è anche la sensazione di chi, Antonio Conte, lo conosce bene avendolo avuto ai tempi della Juve