Chi è l'arbitro di Villarreal-Juve e com'è andato l'unico precedente con i bianconeri

La Juventus è pronta a vivere un'altra notte di Champions League. La formazione allenata da Igor Tudor scendera in campo mercoledì 1 ottobre contro il Villareal in trasferta. Nell'esordio stagionale nella competizione per la squadra bianconera è arrivato un pirotecnico 4-4 con il gol del pareggio segnato in pieno recupero da parte di Kelly. Nella prima gara del girone, invece, gli spagnoli hanno perso per 1-0 contro il Tottenham e ora sono chiamati a fare risultato nella seconda gara della competizioni europee.

L'arbitro della sfida e i precedenti con la Juventus

L'arbitro designato per la gara di Champions League è il romeno Istvan Kovacs, romeno che ha diretto anche la finale della scorsa edizione tra PSG e Inter, terminata 5-0 in favore dei francesi. Per lui un solo precedente con la Juventus, nella passata stagione. Il classe 1984 ha arbitrato l'ultima partita del girone della competizione europea nella passata stagione contro il Benfica, terminata 2-0 in favore dei portoghesi e che ha decretato il ventesimo posto in classifica per la squadra allenata, in quel momento, da Thiago Motta.

Come è andata la partita

L'arbitro ha diretto quell'unica gara contro i bianconeri in maniera quasi perfetta. Ci furono tre ammoniti: Vlahovic per la Juventus e Otamendi e Bah per il Benfica. L'unica "sbavatura"? Una mancata ammonizione a Gatti per delle mani a volto su Kocku, calciatore avversario. Per Kovacs sarà quindi la seconda direzione della carriera contro i bianconeri, la sedicesima contro squadre italiane.