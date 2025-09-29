Sorrentino smentisce Tudor: "La Juve non è tra le big, ma quale miglior primo tempo"

Un pareggio che lascia aperti più interrogativi che certezze. La Juventus non va oltre l’1-1 contro l’Atalanta e, se Igor Tudor ha parlato di “miglior primo tempo” da quando siede sulla panchina bianconera, Stefano Sorrentino non è dello stesso avviso. L’ex portiere, intervenuto a La Nuova DS, ha evidenziato i limiti dei bianconeri: "Non è stato il miglior primo tempo, alla Juve manca ancora qualcosa per stare tra le grandi".
Sorrentino "Bianconeri, un salto ancora mancato"
Il cuore dell’analisi di Sorrentino è chiaro: "La Juventus in questo momento non riesce a fare il salto". La frase fotografa bene la realtà: nonostante il buon approccio, i bianconeri non sono riusciti a chiudere la partita e hanno concesso all’Atalanta troppe possibilità. Segnali lontani dall’eccellenza richiesta per puntare allo scudetto.
Classifica e prossimi test decisivi
Il pareggio lascia la Juventus in piena zona Champions, ma rallenta la rincorsa alle prime posizioni. Il calendario non permette distrazioni: i prossimi scontri diretti diranno molto sulle reali ambizioni stagionali. Il punto contro l’Atalanta è utile, ma non basta a spazzare via i dubbi messi in evidenza da Sorrentino.