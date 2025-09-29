Sorrentino smentisce Tudor: "La Juve non è tra le big, ma quale miglior primo tempo"

Un pareggio che lascia aperti più interrogativi che certezze. La Juventus non va oltre l’1-1 contro l’Atalanta e, se Igor Tudor ha parlato di “miglior primo tempo” da quando siede sulla panchina bianconera, Stefano Sorrentino non è dello stesso avviso. L’ex portiere, intervenuto a La Nuova DS, ha evidenziato i limiti dei bianconeri: "Non è stato il miglior primo tempo, alla Juve manca ancora qualcosa per stare tra le grandi".