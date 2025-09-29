Vlahovic via dalla Juventus a gennaio, davvero possibile?

Voi lo vendereste Vlahovic a gennaio? Sei mesi prima della scadenza naturale del contratto che farebbe perdere a zero euro il giocatore? Chiellini sabato pomeriggio, prima di Juve-Atalanta, ha detto chiaramente di no: «Vlahovic resta con noi fino alla naturale scadenza del contratto». E, in questo momento, c'è da credergli. Per due ragioni. La prima è che Vlahovic potrebbe tornare utile, come ha già dimostrato in questo primo scorcio di campionato. La seconda è che serve un'offerta consistente, per cedere Vlahovic a gennaio, questo perché la Juve sarebbe comunque costretta ad acquistare un'altra punta e del livello di Dusan.

Juve, la richiesta per Vlahovic

Ma quanto può offrire un club per un giocatore che dopo sei mesi è libero di andare via a parametro? Poco, pochissimo. Forse una decina di milioni, massimo quindici. Con quel denaro sarebbe difficile trovare un centravanti all'altezza. Insomma, l'ipotesi di cedere Vlahovic a gennaio magari esiste davvero, ma l'operazione deve tenere conto di molte variabili e quella del prezzo è determinante. Venti milioni è la linea del Piave che tiene la Juve. Il che significa sperare che, nei prossimi due mesi, qualche grande club rimanga senza centravanti e bussi, quindi, alla porta della Juve.