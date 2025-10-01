Llorente chiama l'attacco Juve: "Il titolare è lui! Yildiz come un idolo. Conte, che rimpianto..."

"Conte, un grande rimpianto..."

La Juve di Tudor è più vicina a quella di Conte o a quella di Allegri?

"Non saprei, sicuramente è una Juve che ha appena iniziato un percorso. Se penso a quella di Conte mi resta un grande rimpianto: eravamo una grandissima squadra, siamo stati in grado di fare il record di punti in campionato, ma in Champions League siamo stati sfortunatissimi. Che incubo a Istanbul contro il Galatasaray: in quella partita ci hanno massacrato, hanno creato le condizioni affinché perdessimo. Ci è andato tutto male, ma eravamo fortissimi e potevamo veramente realizzare un sogno più grande di noi. Penso fossimo persino migliori dell'anno dopo, quando siamo arrivati alla finale di Berlino. Personalmente, poi, ricordo più volentieri il periodo con Conte: è un allenatore straordinario, ti entra dentro. Con Allegri ho fatto molta più fatica, ma i due anni a Torino non si dimenticano".