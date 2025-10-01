Villarreal-Juventus: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Youth League in tempo reale

Secondo impegno stagionale per la Juventus U20. La formazione allenata da Simone Padoin scende in campo contro il Villarreal per la prima trasferta europea dell'anno. Nel match d'esordio, in casa contro il Borussia Dortmund, Elimoghale e compagni non sono riusciti a portare a casa la vittoria, nonostante la buona prestazione, e hanno perso (3-2) contro i tedeschi. Anche gli spagnoli hanno trovato una sconfitta nella prima gara della League Phase in casa del Tottenham, con il risultato finale che ha visto gli inglesi trionfare per 5-3.
Villareal-Juve, la diretta della Youth League
45' Un minuto di recupero concesso dall'arbitro
45' Recupera palla Contarini che serve poi Lopez che calcia da fuori area, il suo tiro viene respinto
38' Ci prova Bassino dalla distanza che recupera il pallone e calcia dalla distanza. Polo blocca senza problemi
37' Continua a dare le indicazioni a i suoi Pepe Reina, allenatore del Villarreal, con la Juventus che continua ad attaccare
35' LOPEZ! Merola va sulla sinistra e dal fondo mette in mezzo per lo spagnolo che di prima non trova lo spcecchio da dentro l'area di rigore
32' Ancora Finocchiaro! Tiro dal limite dell'area del numero 10 della Juventus con il pallone che termina però alto sopra la porta del Villarreal
24' Ancora un occasione per la squadra di Padoin: batti e ribatti in area di rigore con il pallone che alla fine arriva a Finocchiaro che però calcia debolmente, con Polo che para senza problemi
23' ANNULLATO UN GOL ALLA JUVE! Tiro di Merola da fuori respinto da Polo, che lascia lì il pallone: Lopez arriva prima di tutti e la mette dentro, ma si alza la bandierina, con il guardalinee che segnala una posizione irregolare dello spagnolo
20' Prova Leone ad andare sulla destra, ma il suo crosso viene deviato: calcio d'angolo per la Juventus che, però, non porta a nulla di fatto
14' Ancora un cross di Gaitan che, però, dopo una deviazione termina tra le braccia di Huli
7' Occasione per il Villarreal: Gaitan va velocemente sulla sinistra e mette in mezzo per Reyes che, però, non riesce a colpire di testa
1' Inizia il match tra Villarreal e Juventus U20
Dove vedere Villareal-Juventus in Youth League
La parita tra Villarreal e Juventus andrà in scena alle ore 12 al Mini Estadi de la Ciudad Deportiva del Villarreal. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale della Juventus. Per vederla sarà sufficiente registrarsi sul portale dei bianconeri. Su TuttoSport ci sarà la diretta testuale dell'incontro.
Villarreal-Juventus U20, le formazioni uffiiciali
Villarreal (4-3-3): Polo; Abad Baranano, Luque Gimeno, Paolomares Tari, Petterson; Juan Portela, Rodriguez, Roca Martinez; Ron Macias, Reyes Rufs, Gaitan Diaz. A disposizione: Flor, Hugo Lopez, Llopis, Adelantado, Traore, Pla Galdon, Albiol, Bou Sarrion, Orazez Ramos. All. Jose Manuel Reina Paez
JUVENTUS (3-5-2): Huli; Bassino, Rizzo, Bambali; Contarini, Milia, Boufandar, Merola, Leone; Finocchiaro, Ivan Lopez. A disposizione: Nava, Keugten, Durmisi, Mazur, Grelaud, Elimoghale, Tiozzo Pagio, Borasio, De Brul. All. Simone Padoin.
