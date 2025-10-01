Amici fuori dal campo, avversari in Villarreal-Juve di Champions: David sfida l’ex Inter

Avversari in campo, amici nella vita e compagni di nazionale. Le strade di Jonathan David e Tajon Buchanan si incrociano di nuovo , ma questa volta da avversari. I due, entrambi canadesi, sono molto legati fuori dal campo e questa sera si sfideranno nella sfida tra Villarreal e Juventus in Champions League. Entrambi dovrebbero partire dal 1' nella sfida valida per la seconda giornata di League Phase. Eppure, qualche mese fa, sono stati vicini a diventare compagni di squadra... all'Inter , con l'attaccante che ha scelto poi i colori bianconeri in estate e l'esterno che ha salutato i nerazzurri definitivamente nell'ultima sessione di calciomercato.

Il legame tra David e Buchanan

I due condividono record, ricordi e momenti insieme passati con la maglia della nazionale. Buchanan è stato il primo canadese della storia a trovare il gol in Serie A, David il secondo. Sarà la prima volta in assoluto da avversari per loro in carriera, dopo 46 partite condivise insieme con la maglia della selezione nordamericana. "Siamo molto legati e si vede anche in campo", ha detto più volte l'ex Inter parlando del'attaccante della Juventus. Questa sera, però, l'amicizia andrà messa da parte perché in palio ci sono tre punti fondamentali che potrebbero cambiare il percorso europeo di una delle due squadre in Champions League.

Potevano essere compagni... all'Inter

E pensare che avrebbero potuto giocare insieme, con la stessa maglia, in Serie A. L'Inter ci ha provato più volte per Jonathan David, provando a bloccarlo la scorsa estate per averlo questa stagione a parametro zero. L'attaccante però non ha mai dato il suo ok ad Ausilio, sia per questioni tecniche, sia per motivi economici. Poi a luglio il blitz di Comolli per portarlo in bianconero. E anche Buchanan ha salutato l'Inter per passare al Villarreal a luglio a titolo definitivo (dopo la parentesi in prestito nella seconda metà della passata stagione). E l'avvio di quest'anno è stato importante per il classe 1999, che con il Submarino Amarillo ha già collezionato 3 gol in 7 presenze in Liga. Più del suo amico bianconero, che stasera dovrebbe guidare l'attacco di Tudor. Una sfida nella sfida, la Champions League regala anche queste storie.