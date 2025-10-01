“Ti amo Villarreal, ma stasera solo Juve”: il messaggio di Tacchinardi

Alessio Tacchinardi è rimasto nel cuore dei tifosi del Villarreal per la sua esperienza in Spagna, ma è con la Juventus che ha scritto le pagine più importanti della sua carriera. Simbolo della mediana bianconera fino al 2005, oggi il suo sostegno va apertamente alla Vecchia Signora che sfiderà proprio stasera i Sottomarini Gialli. E se i ricordi in giallo restano vivi, davanti a un incrocio europeo l’ex bianconero non ha esitato a ribadire la sua fede juventina.