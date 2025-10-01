"Troppo molli, tra di noi ci siamo detti alcune cose": Locatelli spiega il pareggio Juve

Locatelli: "I dettagli fanno la differenza"

Locatelli ha parlato così ad Amazon: "Sì è stata una gara intensa. Nel primo tempo dovevamo fare meglio e abbiamo subito troppi contropiedi. Nel secondo tempo siamo entrati bene, abbiamo approcciato il secondo tempo bene, abbiamo trovato i gol, c'eravamo in campo bene, poi alla fine eravamo stanchi, ci siamo abbassati tanto e la gestione dei momenti un po' ci manca, capire quando andare su e tenerla, o andare su e cercare di concludere, sono dettagli che fanno la differenza. Poi abbiamo preso un gol alla fine, veramente un peccato. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene, dobbiamo ripartire da questo, poi credo che la parte dei dettagli di gestire i momenti sia un percorso di maturazione che dobbiamo fare. Purtroppo è andata così, la concentrazione sull'ultimo calcio d'angolo credo non sia stata abbastanza ed è veramente un peccato. Ora parlare è difficile, ma nel secondo tempo dobbiamo prendere tante cose positive e questa è una cosa che dobbiamo portarci in campionato".

Il miglioramento Juve

Sulle parole tra primo e secondo tempo in spogliatoio: "Il mister ci ha parlato, ma ci siamo parlati tanto tra di noi, ci siamo dati un po' di sveglia tra di noi, eravamo molli, abbiamo perso anche tanti contrasti che non deovevamo perdere, quindi ci siamo detti anche tra di noi delle cose. Serve un po' più di equilibrio, perchè delle volte, facciamo troppi su e giu e poi alla fine rischi di prendere dei gol, come è successo. L'equilibrio che fa parte anche del gestire i momenti è la cosa che dobbiamo migliorare più di tutto". A chiudere: "Alla fine quello, più di testa, un po' di esperienza, poi le partite così importanti si decidono anche in questo, l'esperienza conta tanto in queste partite e dobbiamo mettere qualcosina in più da quel punto di vista".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE