Pagelle Juve: svolta Conceicao, Koopmeiners floppa ancora. E quel problema di Tudor…

Conceiçao (1' st) 7.5

Resta una sensazione comune: ha trovato la serata della svolta. La notte che gli può cambiare la carriera. Entra e la riprende da solo. Con impeto e prepotenza. Facendo viaggiare le gambe a mille, distribuendo veleno a tutto il Villarreal. Si è vestito da campione, ora non tolga più l'abito.