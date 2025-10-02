Gatti furioso, lo sfogo che diventa avvertimento Juve: “Sono incazzato nero”

Ha segnato il gol più spettacolare della serata, una rovesciata che ha rimesso in piedi la Juventus quando la partita sembrava sfuggire di mano. Ma nel post gara Federico Gatti non aveva nulla del protagonista appagato: il difensore bianconero si è presentato ai microfoni con il volto tirato e parole pesanti. “Sono incazzato nero. Buttiamo via una partita, sono due punti che peseranno tantissimo. Dispiace tanto, per come si era messo dovevamo portare a casa i tre punti”, lo sfogo a Prime Video di chi sente addosso tutta la frustrazione per un’occasione sciupata.

Dal Villarreal al Milan di Allegri

Il 2-2 contro il Villarreal brucia perché la Juventus, dopo il pareggio firmato da Gatti e il lampo dello scatenato Conceicao, sembrava avere la gara in pugno. E invece si è fatta raggiungere ancora una volta, stavolta dall’ex di turno, confermando limiti di attenzione e di gestione della sfida. “Domani la analizzeremo. Dobbiamo archiviare subito perché domenica c’è un’altra partita fondamentale col Milan”, ha aggiunto il difensore, consapevole che la stagione non concede pause né distrazioni. Il messaggio di Gatti è chiaro: non basta la prodezza individuale, serve una Juve più matura, capace di chiudere i conti quando il risultato lo richiede. La rovesciata resterà negli highlights, ma quella che resta nello spogliatoio è soprattutto la rabbia.

