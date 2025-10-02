Tuttosport.com

Girelli: "Juve, punti persi. Gatti fa bene a reagire così. Yildiz? Ha paura di volare"

La numero 10 della Juventus Women e della Nazionale ha commentato la gara con il Villarreal: "Questa rabbia ora va trasformata in qualcosa di positivo..."
3 min
JuventusGirelli
La Juventus non va oltre il 2-2 contro il Villarreal e trova il secondo pareggio consecutivo in Champions League. Nel post-partita, dopo il duro sfogo di Federico Gatti, anche Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women, ha commentato la gara ai microfoni di Prime Video: "Sono due punti persi, che in classifica possono pesare molto", ha detto la capitana bianconera riferendosi alla prestazione della squadra di Tudor.

"Gatti fa bene a reagire così, ora testa al Milan"

Sullo sfogo di Gatti, Girelli ha aggiunto: "Ci sta, perchè quello che ha detto è tutto vero, ma se vogliamo guardare il lato positivo, può essere un qualcosa che smuove anche per il campionato". Ancora sui prossimi impegni dei bianconeri: "Tra pochi giorni ci sarà il Milan, è giusto analizzare gli errori, ma questa rabbia poi deve essere tramutata in qualcosa di più grande e più positivo, mi auguro che sia così e che questo accada".

 

 

"Yildiz? Umile, rispettoso e curioso. Ha paura di volare"

Negli scorsi giorni, l'attaccante della Juventus ha condiviso poi il viaggio con Kenan Yildiz verso Parigi per la cerimonia del Pallone d'Oro. La bianconera ha svelato alcuni aneddoti e retroscena sul turco, evidenziandone le qualità anche fuori dal campo: "È un ragazzo davvero umile, rispettoso, educato e nonostante la sua giovane età si vede che c’è una famiglia che lo aiuta. Beve tantissima acqua e nonostante stia spiccando il volo ha veramente paura di volare. È stato un viaggio molto bello perché essendo curioso ha voluto sapere anche qualche curiosità sul mondo femminile".

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

