Thuram, out in Champions ma la Francia lo chiama. Ancelotti salva Bremer

Quando arriva la sosta per le Nazionali per i club è sempre un momento delicato. La Juve in questo momento si trova a gestire tante forze e in più a ottobre ha un calendario molto complicato tra Serie A e Champions League. E ogni infortunio, dopo quello di Cabal, potrà complicare i piani di Tudor. Proprio per questo la convocazione di Thuram da parte di Deschamps con la Francia ha già messo in allarme la Vecchia Signora, considerando la forma non proprio ottimale del centrocampista.
Thuram convocato dalla Francia
Nonostante il problema muscolare che lo ha costretto a saltare l’ultima sfida di campionato contro il Villarreal, Khephren Thuram figura regolarmente nella lista dei convocati di Didier Deschamps per i prossimi impegni della Francia. Il centrocampista della Juventus, alle prese con un fastidio al polpaccio, è stato comunque inserito dal commissario tecnico tra i 23 che venerdì 10 ottobre sfideranno l’Azerbaigian allo Stade de France, e poi lunedì 13 ottobre voleranno in Islanda per affrontare i padroni di casa in una gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Per il figlio d’arte si tratta della seconda convocazione consecutiva, un segnale di fiducia da parte del CT Deschamps. L’obiettivo del classe 2001 è ora quello di ritrovare la forma in tempo per il big match contro il Milan, in programma pochi giorni prima della sosta, e presentarsi pronto agli impegni internazionali.
Non convocati Bremer e Kalulu
Non partire invece con la Francia Pierre Kalulu, che potrà quindi rifiatare a Torino. Ma la notizia m piglioreer la Juventus arriva dal Brasile: Carlo Ancelotti, infatti, ha deciso di non convocare Bremer per i prossimi impegni della Seleção. Una scelta che consente al club bianconero di gestire con maggiore cautela le condizioni del difensore centrale, reduce da settimane di carico intenso e un sovraccarico al ginocchio operato.