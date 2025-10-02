Thuram, out in Champions ma la Francia lo chiama. Ancelotti salva Bremer

Quando arriva la sosta per le Nazionali per i club è sempre un momento delicato. La Juve in questo momento si trova a gestire tante forze e in più a ottobre ha un calendario molto complicato tra Serie A e Champions League. E ogni infortunio, dopo quello di Cabal, potrà complicare i piani di Tudor. Proprio per questo la convocazione di Thuram da parte di Deschamps con la Francia ha già messo in allarme la Vecchia Signora, considerando la forma non proprio ottimale del centrocampista.