Tudor e il buco Juve a sinistra: l'imprescindibile Kelly, Cabal ko, Cambiaso opaco e Kostic sparito

Kelly costretto agli straordinari

Ancora chiamato a fare gli straordinari Lloyd Kelly: insieme a Di Gregorio e Kalulu è il più impiegato in rosa con 450 minuti. Dalla posizione traballante dell’estate – in caso di offerta congrua la Juve non avrebbe alzato le barricate -, ha saputo diventare colonna, un imprescindibile. E, attenzione, non è solo una questione di mancanza di alternative, ma anche di gol pesanti e prestazioni in crescendo. Qualche metro più avanti, il solito Cambiaso. Il solito, perché alla fine il posto da titolare è il suo; il solito, perché il classe 2000 fatica tremendamente ad uscire dalla bolla di modestia dentro la quale sembra essere rinchiuso. Serve uno spillo per farla esplodere, perché da qui passa un bel pezzo della stagione bianconera. Cambiaso sui livelli che folgorarono Guardiola, Cambiaso che “potrebbe giocare al Real Madrid, Manchester City o Liverpool”, citando la conferenza stampa di Tudor precedente alla sfida di campionato contro l’Atalanta; oppure Cambiaso che fatica tremendamente contro il Villarreal. Ecco, fa tutta la differenza del mondo. E per le rotazioni? C’è l’opzione Joao Mario che, però, contro il Genoa non convinse, oppure il jolly McKennie che, a proposito di duttilità, è un professore. Pure Kostic può tornare di moda, ma dopo l’assist per Vlahovic a Genova è sostanzialmente sparito dai radar, nonostante Tudor abbia avuto un ruolo fondamentale nella conferma del serbo. Contro il Milan, insistendo su questo modulo, Kelly e Cambiaso sono sostanzialmente condannati a giocare. Ma lo stesso problema tornerà d’attualità anche dopo la sosta per le nazionali.