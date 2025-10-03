Tuttosport.com

Tudor, fai come Allegri nel 2017! La storia insegna sempre qualcosa: basta solo rispolverarla

La soluzione per la Juve potrebbe essere la difesa a quattro: oggi come allora, la squadra deve uscire dalla gabbia
Paolo Pirisi
3 min
Juventus

Juventus

A volte, in fondo, basta solo copiare. Nessun professore lo direbbe mai ai propri alunni, ma la scuola della vita (e del calcio) suggerisce soluzioni semplici a problemi complessi. Ricordate Massimiliano Allegri? La stagione 2016-2017, quella della finale di Champions League a Cardiff, vive un momento di rottura. Quando, cioè, Max modifica poco per stravolgere tutto. A gennaio la Juve cade a Firenze, nella prima di campionato dopo la sosta. Pochi giorni prima si era fatta pure sfilare la Supercoppa Italiana dal Milan. In atto c’è una crisi d’identità: il 3-5-2, certezza granitica di allora, è ormai appassito. Forse superato. Così Allegri passa al 4-2-3-1: nessun bene di lusso in panchina, tutta la qualità in campo. Il 22 gennaio 2017, allo Stadium contro la Lazio, il 2-0 finale è figlio di una prestazione perfetta. È l’inizio di un’era che porta Dybala e compagni fino a Cardiff (senza dimenticare lo scudetto e la Coppa Italia). La Juve scappò dalla propria gabbia. La stessa che in questo momento sembra soffocare la squadra di Igor Tudor.

Juve, la coperta è corta

Più che altro perché, ora come ora, mancano gli interpreti per insistere su 3-4-2-1 utilizzato finora. A sinistra sono dolori: Kelly è l’unico braccetto, Cambiaso il titolare inamovibile della corsia (e non vive un momento splendido) e Kostic, oggi, è poco più di un figurante. Anche a destra la coperta è in realtà un fazzoletto: Kalulu a tutta fascia significa regalare un uomo agli avversari, Joao Mario non è evidentemente pronto, mentre McKennie è certamente più funzionale in mezzo al campo, reparto che ha bisogno della sua esperienza (si è visto col Villarreal). Questa Juve, con questa rosa, forse dovrebbe prendere in esame la difesa a 4. Con il 3-4-2-1 basta un infortunio per far crollare il castello. Quando non c’è Bremer il reparto perde colpi e ora pure Cabal è fuori dai giochi almeno per un mese. Kalulu e Cambiaso, da terzini, hanno già un background: perché non provarli lì? Il troppo talento inespresso fra trequarti e attacco deve far riflettere. E, si sa, a volte una piccola deviazione consente di evitare un ingorgo. La manovra Allegri, datata 2017, è un assist per Tudor. La storia insegna sempre qualcosa: basta solo rispolverarla.

