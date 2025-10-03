Juve-Milan, la probabile formazione di Tudor contro Allegri: ballottaggi e novità

TORINO - Da una parte la squadra intenta nel lavoro di scarico, dall’altra la speranza legata a due rientri che sarebbero fondamentali, per due giocatori - forse gli unici - in grado di cambiare subito il volto a questa Juventus. Partendo dalle necessità: Gleison Bremer - non convocato dal Brasile, neanche stavolta - e Khephren Thuram hanno proseguito il lavoro personalizzato, e oggi il primo dovrebbe rientrare con il gruppo, mentre il secondo resta da valutare. Per entrambi fa fede quanto raccontato da Igor Tudor a Vila-Real: l’idea è quella di averli per la partita di domenica con il Milan, per la quale il tecnico potrebbe mescolare di nuovo le carte, cambiare sia per bisogno che per volontà di non restare immobili e perciò ancorati al solito copione. Specialmente dopo quattro pareggi che hanno avuto la funzione di deterrente sui sogni. E allora, oggi si riparte. Nel senso: sarà il primo allenamento vero, concreto, che porterà al big match con i rossoneri. Perciò un po’ di elementi di formazione possono emergere, in particolare su come proseguirà la gestione del mister sul fronte offensivo.