Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Vlahovic Mvp di settembre per i tifosi della Juve: ecco quando sarà premiato

L'attaccante ha convinto il popolo bianconero con le sue prestazioni, decisiva la prestazione con il Borussia Dortmund
2 min
Vlahovic Mvp di settembre per i tifosi della Juve: ecco quando sarà premiato© X JuventusFC
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Tante le voci su una possibile partenza in estate, Dusan Vlahovic ha risposto sul campo diventando decisivo con i suoi gol in questo avvio di stagione della Juventus di Tudor. Le prestazioni dell'attaccante serbo hanno convinto anche i tifosi bianconeri che sul sito ufficiale del club lo hanno eletto miglior giocatore del mese.

La nota del club

Questa la nota del club: "Il premio da MVP di settembre, votato su Juventus.com, è stato conquistato da Dusan Vlahovic! L'attaccante serbo classe 2000 è stato protagonista, assieme alla squadra, di un mese di settembre ricco di emozioni (dopo essere stato decisivo già a fine agosto, con il gol in trasferta contro il Genoa). Vlahovic è stato il trascinatore della rimonta contro il Borussia Dortmund, gara d'esordio stagionale in Champions League, in cui ha trovato entrando dalla panchina due gol e l'assist per Kelly all'ultimo minuto. Il numero 9 bianconero è dunque l’EA Sports MVP of the Month: premio che riceverà prima del match casalingo di domenica 5 ottobre contro il Milan, con calcio di inizio fissato per le ore 20:45 all’Allianz Stadium. Complimenti Dusan!".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Juve, i migliori video