Vlahovic Mvp di settembre per i tifosi della Juve: ecco quando sarà premiato

Tante le voci su una possibile partenza in estate, Dusan Vlahovic ha risposto sul campo diventando decisivo con i suoi gol in questo avvio di stagione della Juventus di Tudor . Le prestazioni dell'attaccante serbo hanno convinto anche i tifosi bianconeri che sul sito ufficiale del club lo hanno eletto miglior giocatore del mese.

La nota del club

Questa la nota del club: "Il premio da MVP di settembre, votato su Juventus.com, è stato conquistato da Dusan Vlahovic! L'attaccante serbo classe 2000 è stato protagonista, assieme alla squadra, di un mese di settembre ricco di emozioni (dopo essere stato decisivo già a fine agosto, con il gol in trasferta contro il Genoa). Vlahovic è stato il trascinatore della rimonta contro il Borussia Dortmund, gara d'esordio stagionale in Champions League, in cui ha trovato entrando dalla panchina due gol e l'assist per Kelly all'ultimo minuto. Il numero 9 bianconero è dunque l’EA Sports MVP of the Month: premio che riceverà prima del match casalingo di domenica 5 ottobre contro il Milan, con calcio di inizio fissato per le ore 20:45 all’Allianz Stadium. Complimenti Dusan!".

