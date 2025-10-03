Insulti razzisti a Mckennie, tifosi Parma sanzionati. Juve: "Applicato codice di gradimento"

Tre tifosi del Parma sono stati identificati e sanzionati con il divieto di accesso alle partite interne della Juventus. In occasione del match tra la squadra bianconera e quella parmense, che si è svolta il 24 agosto all’Allianz Stadium, i tre si sono resi protagonisti di un episodio spiacevole. Grazie al sistema di videosorveglianza in dotazione allo stadio, come telecamere multifocali, le forze dell'ordine hanno prima individuato e poi identificato tre ultras che hanno usato espressioni discriminatorie di natura razzista ai danni di Weston McKennie, mentre si allenava in campo al termine della partita. La Juventus ha applicato nei loro confronti il "gradimento" ai sensi del "codice di condotta".