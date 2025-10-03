Insulti razzisti a Mckennie, tifosi Parma sanzionati. Juve: "Applicato codice di gradimento"

Tre tifosi del Parma sono stati identificati e sanzionati con il divieto di accesso alle partite interne della Juventus. In occasione del match tra la squadra bianconera e quella parmense, che si è svolta il 24 agosto all’Allianz Stadium, i tre si sono resi protagonisti di un episodio spiacevole. Grazie al sistema di videosorveglianza in dotazione allo stadio, come telecamere multifocali, le forze dell'ordine hanno prima individuato e poi identificato tre ultras che hanno usato espressioni discriminatorie di natura razzista ai danni di Weston McKennie, mentre si allenava in campo al termine della partita. La Juventus ha applicato nei loro confronti il "gradimento" ai sensi del "codice di condotta".
Codice applicato in altre due occasioni
La società bianconera condanna con forza e fermezza questo grave episodio e ogni manifestazione di razzismo, non è la prima volta che viene applicato il "codice di condotta" anche ai tifosi della squadra ospite. Infatti è già successo in occasione di altri due match di serie A andati in scena all'Allianz Stadium, Juventus-Roma del 30 dicembre 2023 e tra Juventus-Torino del 9 novembre 2024. Il gradimento è lo strumento varato dalla Juventus per punire i tifosi violenti: la prima volta è stato rivolto agli ultras della Roma, colpevoli di aver lanciato un seggiolino verso il settore dei supporter juventini. Tutti questi tipi di situazioni porteranno i sostenitori di qualsiasi squadra a non accedere più all’Allianz Stadium.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE