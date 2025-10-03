"Tifo Juve...", il ds perfetto per Comolli sfuma: ora è urgenza, tutti i nomi rimasti

Vi ricordate di Rui Pedro Braz? Sì, il direttore sportivo portoghese ex Benfica - classe ‘77 che ha rimpiazzato Tiago Pinto quando è approdato alla Roma - che era in orbita Juve. Uno degli uomini sondati per occupare l'ultima casella vuota dell'organigramma bianconero, dove presto ci sarà la promozione di Damien Comolli ad amministratore delegato. Braz aveva le caratteristiche che piacciono a Comolli: una profonda conoscenza del mercato internazionale (anche di quello sudamericano) e una buona attitudine sull'analisi dei dati per scegliere i talenti.
Rui Pedro Braz e l'Arabia Saudita
Ad ogni modo, ne parliamo all'imperfetto perché Braz ha appena firmato per l'Al Ahli, club che ha vinto la Champions asiatica e dove gioca l'ex Juve Demiral. L'offerta dei sauditi era sul piatto da qualche settimana, Braz l'ha accettata proprio negli ultimi giorni ed è appena arrivata l'ufficialità dell'operazione. Sui social i tifosi portoghesi, quando è stato accostato alla Juve, hanno scherzato dicendo: "finalmente nella sua squadra del cuore...". Allo stesso tempo, un altro tifoso ha commentato: "Juventus de Lisbona", alludendo all'epoca alla simpatia del direttore verso la Juventus.
L'ironia di Braz sul tifo Juve
Ma perché questo tipo di accostamento? L'episodio scatenante rimanda al febbraio del 2021, periodo in cui la Juventus era impegnata nella doppia sfida contro il Porto, valida per gli ottavi di finale di Champions League. In quel periodo Braz fu intervistato per parlare di Sporting Lisbona-Benfica che si sarebbe giocata la sera stessa, con il direttore sportivo portoghese che, mascherando il suo tifo per il Benfica, affermò all'epoca di supportare la Juventus che pochi giorni dopo avrebbe affrontato i suoi storici rivali del Porto. Restando in tema Champions c'è da segnalare anche chi, sempre sui social, ha scherzato affermando: "Braz avrà pensato che il pareggio della Juventus contro il Dortmund per 4-4 sia stata una grande partita".
Ds Juve, la situazione
A questo punto, in che direzione andrà la Juventus? Resta sempre valida la candidatura di Marco Ottolini, che per in questo momento è al Genoa e, quindi, non può andare subito alla Juve, ma solo a fine stagione. E resta anche il nome di Diego Lopez, ex Lens e Bordeaux. Ma non è da escludere che ci sia un nome poco noto e finora non uscito. D'altronde la conoscenza di Comolli del mercato internazionale è piuttosto fitta, viste le sue esperienze in giro per il mondo. Tutto questo, però, inizia a essere urgente. Tra poco iniziano le manovre per il mercato di gennaio e, nel giro di qualche mese, quelle - più grandi - per i colpi estivi, che si seminano sempre a partire dalla primavera: la scelta, insomma, deve avvenire in tempi non troppo lunghi.
