Prima Conte e Marotta, oggi Allegri: da demoni a santi, basta che vai via dalla Juve

Era già successo a Conte, Marotta e Del Piero

La stessa cosa gli accadde nella pausa tra il primo e il secondo mandato: dopo le mille polemiche che avevano accompagnato gli ultimi anni del suo periodo bianconero, nel periodo di stop veniva improvvisamente trattato come una sorta di guru contornato da ammiratori negli stessi palcoscenici che avevano dato luogo qualche tempo prima ai processi in diretta. Ora, se si trattasse della prima vicenda di questo tipo, potrebbe trattarsi di un caso. Ma un’esperienza analoga era toccata a Conte – scontroso, arrogante, colpevole nel caso scommesse al tempo e ora tecnico e uomo ammirato da tutta Italia, soprattutto dalla parte che lo disprezzava di più in assoluto -, a Marotta – che lascia la Juve inseguito dalle telecamere di Report per il caso ultrà e si ritrova poi dirigente illibato e stimato dalla stampa quando un caso in qualche modo analogo toccherà le vicende nerazzurre - e a tantissimi altri, perfino a Del Piero, oggetto delle critiche più disparate da giocatore juventino – tra accuse di doping con grande credito ai suoi accusatori, “finito” dopo l’infortunio, raccomandato in Nazionale, ci ha fatto perdere l’Europeo… – salvo poi, dal secondo in cui Agnelli ne annuncia l’addio, idolo incontrastato anche di chi lo aveva infamato, che da lì in avanti ci avrebbe guardato severamente per chiederci con aria incredula “ma davvero trattate uno come Del Piero in questo modo?”.