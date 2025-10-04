Pagati da top player, destinati alla panchina: Juve-Milan e quegli 80 milioni in attesa

Openda e Nkunku, incrocio di destini

Ad accomunarli pure il prezzo elevato. Entrambi sono costati oltre 40 milioni al netto dei bonus: cifre da top player per le attuali asfittiche casse dei nostri club. Ecco perché le aspettative sia a Torino sia a Milano erano e restano elevatissime. Nessuno dei due, però, al momento è riuscito a lasciare il segno e tantomeno a trovare la via del gol. Almeno in Serie A visto che il francese in Coppa Italia ha realizzato una rete nel tris rossonero contro una chance da titolare in campionato, anche se nelle gerarchie allegriane viene dopo Pulisic, Gimenez e Leao. Dura farsi strada a meno di un exploit in un big match tipo quello di domani. Stessa cosa per Openda che ha, però, sprecato l’occasione dal primo minuto concessagli da Tudor sabato scorso contro l’Atalanta. Una prova opaca che lo costringerà a partire nuovamente dalla panchina contro il Milan. E pensare che due anni fa il dt rossonero Moncada lo avrebbe voluto portare alla corte di Pioli, ma il Lens disse no all’offerta da 25 milioni preferendo poi cederlo al Lipsia. Fatalità del destino: pure Nkunku nei mesi scorsi era stato nei radar bianconeri come possibile alternativa a Kolo Muani, sul quale poi si sono concentrati per diverso tempo gli sforzi della Vecchia Signora per riportarlo alla Continassa prima di virare su Openda. Chissà come sarebbe andata a maglie invertite. Intanto sia Didier Deschamps sia Rudi Garcia non smettono di credere in loro come testimoniano le convocazioni rispettivamente nella nazionale francese per Nkunku e in quella belga per Openda. Con le qualificazioni mondiali che possono diventare il palcoscenico ideale per ritrovare spazio e fiducia in attesa di riuscire a imporsi da titolari con Milan e Juve.

