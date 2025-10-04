Landucci, il numero uno di Buffon e chi c'è da sempre: i dieci ex Juve alla corte di Allegri

Allegri, gli altri ex Juve

Un altro ex juventino che Allegri ha conosciuto a Torino e si è poi portato a Milano, è Enrico Maffei, preparatore atletico ora al “servizio” del responsabile Folletti. Fra i componenti dello staff dell’allenatore rossonero che hanno avuto modo di conoscere l’ambiente juventino, ci sono poi Francesco Magnanelli che Allegri aveva allenato al Sassuolo e portò a Torino nella stagione ’23-24 (la scorsa annata l’ex storico capitano degli emiliani ha guidato la Primavera bianconera); e l’osservatore Roberto Bosco. A completare lo staff tecnico del Milan ci sono poi la new entry Bernardo Corradi (collaboratore tecnico), che Allegri ha voluto per la sua seconda esperienza al Diavolo, e i match analyst Igor Quaia, Giorgio Tenca e Francesco Calone, che invece l'allenatore ha eredito dai suoi predecessori a Milanello. Così come l'esperto team manager Alberto Maragon.