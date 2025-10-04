Landucci, il numero uno di Buffon e chi c'è da sempre: i dieci ex Juve alla corte di Allegri

MILANO - Massimiliano Allegri, certo. Ma la partita di domani sera all’Allianz Stadium avrà un sapore speciale per altri dieci collaboratori del tecnico livornese. Diversi saranno in panchina vicino a lui, altri in tribuna. La Juventus è stata una fetta importantissima della carriera di Allegri e di chi lavora con lui da ormai tantissimo tempo. Tre più di altri. In primis il vice Marco Landucci, al suo fianco, salvo un breve distacco, da 17 anni, quando nel 2006 da preparatore dei portieri del Grosseto iniziò a seguire Max in giro per l’Italia. Quindi Simone Folletti, responsabile dei preparatori atletici delle squadre di Allegri addirittura dalla stagione ’04-05, squadra la Spal.
Doveri, Dolcetti, Trombetta: quasi fratelli
Il record di longevità spetta però a Emilio Doveri, ex difensore negli anni ’80 in Serie C e B con Arezzo e Ternana, prima vice e poi osservatore di Allegri dall’anno 2003, quando i due cominciarono insieme la carriera in panchina all’Aglianese. Elementi fidati, quasi dei fratelli, che conoscono tutto di Allegri che negli anni, però, ha saputo implementare il suo staff con nuovi profili - fra tutti Aldo Dolcetti (dalla prima esperienza al Milan) e Maurizio Trombetta (dal marzo 2012 con la Juventus) -, alcuni dei quali trovati direttamente a Torino.
Filippi, il numero uno da Buffon allo Stadium
Fra questi, sicuramente il nome più illustre, quello che vivrà emozioni particolari entrando allo Stadium, è certamente Claudio Filippi. Per tanti - a partire da Buffon - il numero uno dei preparatori dei portieri in Italia. Dal 2010 al 2024 Filippi è stato il responsabile dei numeri uno bianconeri, prima di vivere nell’annata ’24-25 un esperienza da coordinatore di tutti i preparatori del vivaio juventino. Quindi, la scorsa estate, la risposta affermativa alla chiamata di Allegri a Milano, dove Filippi ha portato con sé Daniele Borri, fra il 2018 e il 2025 preparatore dei portieri prima dell’Under 19 bianconera e poi della NextGen. A loro due Allegri ha messo in mano il capitano Maignan, da rigenerare dopo un paio di stagioni sulle montagne russe, compito finora ben eseguito.
Allegri, gli altri ex Juve
Un altro ex juventino che Allegri ha conosciuto a Torino e si è poi portato a Milano, è Enrico Maffei, preparatore atletico ora al “servizio” del responsabile Folletti. Fra i componenti dello staff dell’allenatore rossonero che hanno avuto modo di conoscere l’ambiente juventino, ci sono poi Francesco Magnanelli che Allegri aveva allenato al Sassuolo e portò a Torino nella stagione ’23-24 (la scorsa annata l’ex storico capitano degli emiliani ha guidato la Primavera bianconera); e l’osservatore Roberto Bosco. A completare lo staff tecnico del Milan ci sono poi la new entry Bernardo Corradi (collaboratore tecnico), che Allegri ha voluto per la sua seconda esperienza al Diavolo, e i match analyst Igor Quaia, Giorgio Tenca e Francesco Calone, che invece l'allenatore ha eredito dai suoi predecessori a Milanello. Così come l'esperto team manager Alberto Maragon.
MILANO - Massimiliano Allegri, certo. Ma la partita di domani sera all’Allianz Stadium avrà un sapore speciale per altri dieci collaboratori del tecnico livornese. Diversi saranno in panchina vicino a lui, altri in tribuna. La Juventus è stata una fetta importantissima della carriera di Allegri e di chi lavora con lui da ormai tantissimo tempo. Tre più di altri. In primis il vice Marco Landucci, al suo fianco, salvo un breve distacco, da 17 anni, quando nel 2006 da preparatore dei portieri del Grosseto iniziò a seguire Max in giro per l’Italia. Quindi Simone Folletti, responsabile dei preparatori atletici delle squadre di Allegri addirittura dalla stagione ’04-05, squadra la Spal.
Doveri, Dolcetti, Trombetta: quasi fratelli
Il record di longevità spetta però a Emilio Doveri, ex difensore negli anni ’80 in Serie C e B con Arezzo e Ternana, prima vice e poi osservatore di Allegri dall’anno 2003, quando i due cominciarono insieme la carriera in panchina all’Aglianese. Elementi fidati, quasi dei fratelli, che conoscono tutto di Allegri che negli anni, però, ha saputo implementare il suo staff con nuovi profili - fra tutti Aldo Dolcetti (dalla prima esperienza al Milan) e Maurizio Trombetta (dal marzo 2012 con la Juventus) -, alcuni dei quali trovati direttamente a Torino.
Filippi, il numero uno da Buffon allo Stadium
Fra questi, sicuramente il nome più illustre, quello che vivrà emozioni particolari entrando allo Stadium, è certamente Claudio Filippi. Per tanti - a partire da Buffon - il numero uno dei preparatori dei portieri in Italia. Dal 2010 al 2024 Filippi è stato il responsabile dei numeri uno bianconeri, prima di vivere nell’annata ’24-25 un esperienza da coordinatore di tutti i preparatori del vivaio juventino. Quindi, la scorsa estate, la risposta affermativa alla chiamata di Allegri a Milano, dove Filippi ha portato con sé Daniele Borri, fra il 2018 e il 2025 preparatore dei portieri prima dell’Under 19 bianconera e poi della NextGen. A loro due Allegri ha messo in mano il capitano Maignan, da rigenerare dopo un paio di stagioni sulle montagne russe, compito finora ben eseguito.