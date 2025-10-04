Tudor, diretta conferenza Juventus-Milan: la sfida ad Allegri e la situazione Bremer-Thuram

La Juve è alla ricerca della vittoria perduta e vuole scrollarsi di dosso la pareggite. Dopo il successo contro l'Inter all'Allianz, sono arrivati quattro punti in quattro partite: due in campionato e altrettanti in Champions, l'ultimo amaro allo Stadio de la Cermica contro il Villarreal con la rete dell'ex Renato Veiga. Pochi giorni dopo è ancora la volta di affrontare il recente passato perché nel posticipo di Serie A c'è la capolista Milan: da Allegri e Landucci fino a Rabiot, tanti ex pronti a fare uno sgambetto alla Vecchia Signora. Oltre a questo, però, i bianconeri dovranno fare i conti con alcuni dubbi, a partire da Bremer e Thuram. E Tudor è pronto a parlarne nella consueta conferenza dellla vigilia.